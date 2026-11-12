Как долго продержится теплая погода

Аномально теплая и снежная погода, установившаяся в центральных районах Якутии под влиянием циклонов из Красноярского края, сменится тридцатиградусными морозами к выходным дням. О предстоящем изменении погодных условий сообщила заместитель начальника Якутского УГМС — начальник Гидрометцентра Татьяна Маршалик.

По словам синоптика, до конца текущей рабочей недели температурный фон в центре республики останется выше климатической нормы: в ночные часы столбики термометров будут держаться в пределах -20 градусов, а днем воздух прогреется до комфортных -12…-17 градусов.

Перелом в погоде произойдет в выходные дни, когда на смену циклонам придет холодный антициклон и осадки в регионе прекратятся.

«В выходные в Якутске ночная температура воздуха опустится уже ближе к -30 градусам, а в заречных районах морозы окрепнут до -33 градусов. Днем суточный ход температур будет небольшим — в пределах -20…-25 градусов», — уточнила Татьяна Маршалик.

На северо-востоке республики с приходом антициклона похолодает еще сильнее: в ночные часы там ожидается до -37…-42 градусов.

В столице Якутии сегодня, 12 ноября, сохраняется мягкая погода: днем ожидается -12…-14 градусов, небольшой снег и западный ветер со скоростью 2–7 м/с.