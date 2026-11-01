Наши рубрики

Смотреть все

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное

01.11.2026 23:23
чтение: 1 мин
Погода
#зима
#ноябрь
#снег

Зима пришла по расписанию: Ноябрь начался со снега и морозов

Погода на 2 ноября 2026 г.

Зима пришла по расписанию: Ноябрь начался со снега и морозов

Небольшой снег, на северо-востоке местами умеренный снег, ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, на северо-востоке порывы 15-18 м/с, на побережье арктических районов местами с порывами до 19-24 м/с, метели. Температура воздуха ночью -21-26°, при прояснении -28-33°, в низинах северо-востока, на юге -33-38°, на Колыме -11-16°, днем -16-21°, на западе, северо-западе -11-16°, на северо-востоке при снеге -6-11°.

В Якутске слабый снег, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -21-23°, днем -16-18°

Читайте также:

Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё по теме

Лента новостей

https://cdn.sakhalife.ru/wp-content/uploads/2025/11/banner_dummy_2_sidebar.png

Популярное