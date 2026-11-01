01.11.2026 23:23
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Зима пришла по расписанию: Ноябрь начался со снега и морозов
Зима пришла по расписанию: Ноябрь начался со снега и морозов
Небольшой снег, на северо-востоке местами умеренный снег, ветер умеренный, местами порывы до 9-14 м/с, на северо-востоке порывы 15-18 м/с, на побережье арктических районов местами с порывами до 19-24 м/с, метели. Температура воздуха ночью -21-26°, при прояснении -28-33°, в низинах северо-востока, на юге -33-38°, на Колыме -11-16°, днем -16-21°, на западе, северо-западе -11-16°, на северо-востоке при снеге -6-11°.
В Якутске слабый снег, ветер западный 1-5 м/с. Температура ночью -21-23°, днем -16-18°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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