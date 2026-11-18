19.11.2026 00:14
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Стужа держит оборону: Синоптики пообещали морозы до -46°
Стужа держит оборону: Синоптики пообещали морозы до -46°
На западе, севере ожидается небольшой, на северо-востоке местами умеренный снег. Ветер умеренный, на северо-востоке, севере местами порывы до 9-14 м/с, на арктическом побережье до 15-20 м/с, поземки, метель. Температура воздуха ночью -35-40°, при прояснении и на северо-востоке -41-46°, на западе, юго-западе -23-28°, местами -14-19°, днем -28-33°, в низинах северо-востока -35-40°, на западе, юго-западе -13-18°, местами -6-11°.
В Якутске преимущественно без осадков, утром туман, ветер северный 1-3 м/c. Температура ночью -37-39°, днем -31-33°
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Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
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