Ветеран ГУП «ЖКХ РС(Я)» Радион Дьяконов – чемпион России по пауэрлифтингу

На прошедшем в Нижнем Тагиле Первенстве России по пауэрлифтингу среди ветеранов Радион Дьяконов из ГУП «ЖКХ РС(Я)» показал достойные результаты, завоевав золотые и серебряные медали.

Ветеран предприятия из Горного района занял первое место в троеборье, вторые места в абсолютном первенстве и в командном зачете в возрастной категории 60-69 лет. Успешным стало и выступление спортсмена в дисциплине «жим лежа», где он завоевал три золотые медали.

Радион Владимирович работает начальником аварийно-диспетчерской службы Горного филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)». Благодаря его профессионализму, ответственному подходу к делу и организаторским способностям служба оперативно реагирует на любые нештатные ситуации, обеспечивая надежность и безопасность систем ЖКХ района.

Высокие результаты Радиона Дьяконова на всероссийском уровне стали подтверждением его многолетней подготовки и спортивной выдержки. Поздравляем коллегу с успешным выступлением и желаем новых спортивных достижений!