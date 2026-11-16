Сенсация в мире киберспорта: Якутянин возглавил рейтинг

На фото Александр Кононов



Киберспортсмен из Якутии возглавил рейтинг платформы FACEIT по Counter-Strike, обогнав россиянина donk

18-летний игрок из Республики Саха (Якутия) Александр Кононов, выступающий под никнеймом ayakasi, занял первое место в рейтинге популярной киберспортивной платформы FACEIT по дисциплине Counter-Strike. В таблице лидеров якутянин опередил одного из самых титулованных российских игроков Данила «donk» Крышковца.

Как сообщил председатель якутского регионального отделения Федерации компьютерного спорта России Баир Дамдинжапов, Кононов представляет академический состав киберспортивного клуба HOTU. По его словам, пути к вершине рейтинга предшествовало более года системных тренировок. Начинал киберспортсмен в Якутске в составе локального коллектива SAQA OMUK, где получил первый опыт выступлений на соревновательном уровне.

Переломным моментом стало серебро команды на чемпионате России, после которого тренеры приняли решение перевести перспективного игрока на тренировочную базу клуба HOTU в Санкт-Петербург. Переезд в центральную часть страны позволил решить одну из главных технических проблем дальневосточных игроков — высокий пинг, а академия стала для юноши трамплином на профессиональную сцену.

Баир Дамдинжапов также отметил, что в Якутии продолжают активно искать молодых талантов, в том числе в районах республики — например, в Нюрбинском улусе. На данный момент в резерве академического состава клуба рассматриваются еще семь якутских киберспортсменов, ближайшими кандидатами на повышение являются игроки с никами ne1l и Flarip.

Сам Александр Кононов рассказал, что увлекается Counter-Strike уже десять лет. Главными слагаемыми успеха на платформе FACEIT он назвал грамотную командную коммуникацию, умение слушать партнеров и глубокое изучение базовых механик игры.