Семь районов Якутии поборются за право принять X Спортивные игры народов республики

В Республике Саха (Якутия) завершился прием заявок на проведение юбилейных, X Спортивных игр народов Якутии. Претендентами на организацию главного республиканского старта стали семь муниципальных образований, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.

В число кандидатов вошли пять улусов — Мегино-Кангаласский, Кобяйский, Чурапчинский, Томпонский и Сунтарский, а также Ленский и Нерюнгринский районы. Победителя конкурсного отбора определят 17 декабря на заседании коллегии Министерства по физической культуре и спорту республики. Главы территорий защитят свои проекты, после чего основного претендента выберут путем тайного голосования.

Как подчеркнул глава ведомства Леонид Спиридонов, при оценке заявок комиссия будет смотреть не только на текущее состояние спортивных объектов и готовность к приему гостей, но и на долгосрочный эффект для самого района. По его словам, подготовка к Играм традиционно дает мощный импульс обновлению инфраструктуры и социально-экономическому развитию принимающей территории.

Ближайшие, IX Спортивные игры народов Якутии пройдут в июле 2027 года в Нюрбинском улусе. Ожидается, что они объединят свыше 6,2 тыс. атлетов и членов делегаций со всей республики. В программу соревнований включены 15 дисциплин — от спортивной борьбы, бокса и легкой атлетики до многоборья «Игры ГТО», спортинга, пулевой стрельбы и пляжного волейбола.

Развитие массового спорта и строительство новых площадок в регионах проводятся в рамках государственной программы «Спорт России».