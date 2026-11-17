Вызов когнитивным способностям детей: ИИ о рисках ИИ

«Деградация мыслительных процессов» – это не цитата из антиутопии, а рабочий диагноз академика РАН Владислава Лекторского. Мы вручили детям школьного возраста ключ от вселенской библиотеки, который оказался красной кнопкой самоуничтожения их собственного интеллекта. Нейросеть приучает добиваться результата без усилий, блокируя развитие на корню, и превращает живой детский ум в пассивного потребителя сгенерированных симулякров. Ребенок, делегировавший алгоритму анализ, память и формулирование мыслей, больше не ищет истину – он скачивает ее правдоподобную копию. И самое страшное в этой сделке даже не 26% списанных домашних работ. Самое страшное – тихая, необратимая потеря навыка сомневаться.

Восьмилетний ребенок просит у пластиковой колонки не сказку на ночь, а решение задачи по физике. Пятнадцатилетняя девочка плачет перед зеркалом, потому что нейросеть, дорисовавшая ей идеальную кожу в мессенджере, показала, насколько несовершенно ее настоящее лицо. Мы думали, что создаем идеальный инструмент для познания мира, но незаметно вырастили для наших детей нового бога. Он никогда не устает, всегда знает ответ и готов заменить собой родителей, учителей и друзей. Исследования 2025 года показывают: этот бог питается детским вниманием, а в качестве платы забирает критическое мышление, эмпатию и способность к живому страданию. Пока взрослые спорят о том, заменит ли искусственный интеллект педагогов, он уже заменил детям саму реальность.

Воздействие нейросетей на детей школьного возраста несет комплексные риски, затрагивающие когнитивную, социальную и психоэмоциональную сферы. Исследования и экспертные оценки 2025 года выделяют несколько ключевых направлений негативного влияния.

1. Когнитивные нарушения и снижение академических навыков

* Атрофия критического мышления. Системное использование ИИ вместо собственного анализа несет реальную угрозу способности критически оценивать информацию. Дети перестают анализировать данные, принимая ответы нейросети на веру. Академик РАН Владислав Лекторский подчеркивает, что это ведет к деградации мыслительных процессов.

* Снижение когнитивных способностей. По данным психологов, у трети школьников, активно использующих нейросети, наблюдается ухудшение памяти, способности концентрировать внимание и умения самостоятельно формулировать мысли.

* Отсутствие усилий. Директор Института педагогики СПбГУ Елена Казакова отмечает, что нейросети приучают детей добиваться результата без приложения интеллектуальных усилий, что блокирует развитие.

* Риск плагиата. Около 26% россиян видят угрозу в массовом списывании и подмене собственного творчества сгенерированным текстом, что обнуляет процесс обучения.

2. Социальная депривация и деформация личности

* Подмена авторитета. Нейросеть (чат-бот или умная колонка) становится для ребенка лучшим другом и советчиком. Происходит подмена авторитета взрослого: ребенок доверяет алгоритму больше, чем родителям или учителям.

* Потеря социальных связей. Погружаясь в общение с ИИ, дети теряют навыки живого общения не только в реальном мире, но и в онлайне, предпочитая диалог с ботом переписке со сверстниками.

* Снижение эмпатии. Ребенок перестает нуждаться в живом контакте, замыкается в себе и становится безразличным к проблемам окружающих.

* Социальная тревожность. Подмена реальных отношений симулякрами общения с ИИ ведет к трудностям в выстраивании контактов с живыми людьми.

3. Нейробиологические и психологические риски

* Цифровая зависимость. Лайки и одобрение от ИИ-систем активируют те же зоны мозга, что и социальное одобрение, формируя дофаминовые циклы. Это создает риск формирования зависимости, схожей с игровой.

* Искажение самоидентификации. Фильтры и алгоритмы нейросетей (например, в социальных сетях) формируют нереалистичные стандарты внешности. У 32% девочек в возрасте 10–14 лет уже выявлены признаки дисморфофобии (патологической убежденности в наличии мнимого физического дефекта).

* Сенсорная депривация. Избыток времени с ИИ сокращает реальный сенсорный опыт, необходимый для развития мелкой моторики и эмоционального интеллекта.

* Нейрогаллюцинации. Ребенок может столкнуться с ложной информацией, которую нейросеть выдает за факт (так называемые «галлюцинации» ИИ), и использовать ее для решения задач или принятия решений.

Общественное мнение и статистика

Согласно опросу ВЦИОМ (апрель 2025 года), 46% россиян считают, что нейросети ухудшают качество полученных знаний. Почти половина опрошенных (46%) опасается деградации и снижения умственной нагрузки, а 31% – отсутствия «живого» общения. При этом полное одобрение использования ИИ по всем предметам выразили лишь 16% респондентов.

Рекомендации по минимизации вреда

Специалисты и ВОЗ предлагают следующие меры цифровой гигиены:

* Ограничить использование ИИ-игрушек и помощников до 30 минут в день для детей младшего возраста.

* Использовать нейросеть исключительно как инструмент для поиска идей или проверки фактов, но не как средство для выполнения всей работы.

* Обязательное обсуждение с ребенком сгенерированного контента: проверка фактов, поиск логических ошибок и анализ стиля.

* Сохранение приоритета за живым общением, чтением бумажных книг и решением задач без использования гаджетов.

Прогноз о введении жестких рестрикций выглядит логичным следствием текущих тенденций. В России уже формируется нормативно-правовая база, которая к 2030 году может трансформироваться в строгую систему ограничений. В частности, в 2026 году вступает в силу закон об искусственном интеллекте (243-ФЗ), который задает общие рамки, а Министерство просвещения уже выпустило методические рекомендации, жестко разграничивающие возрастные группы.

Помимо тотального анализа работ (верификации авторства) и возврата к классическим форматам экзаменов, на государственном уровне могут применяться следующие меры:

1. Законодательное и нормативное регулирование

* Возрастные цензы и уровни доступа. Внедрение жестких стандартов, подобных уже существующим рекомендациям Минпросвещения: полный запрет на самостоятельную работу с ИИ в начальной школе (1–4 классы), ограниченное использование для поиска информации в средней школе (5–9 классы) и разрешение только для исследовательских проектов в старшей школе (10–11 классы).

* Обязательная маркировка ИИ-текста. Введение административной ответственности за использование сгенерированного контента без указания авторства нейросети. Это может быть реализовано через обязательные метаданные в документах или внедрение единых государственных стандартов (ГОСТов) на цифровое цитирование ИИ-моделей.

* Локализация данных. Усиление контроля за соблюдением закона о персональных данных (152-ФЗ). Базы данных российских школьников не смогут обрабатываться зарубежными нейросетями, что приведет к созданию изолированных государственных образовательных платформ с закрытыми языковыми моделями.

* Сертификация образовательного ПО. Введение обязательной государственной сертификации любых нейросетевых инструментов, допущенных в школы. Несертифицированные приложения и сайты будут блокироваться на уровне провайдеров в образовательном сегменте сети.

2. Технологический контроль и верификация

* Государственная система «Анти-ИИ». Создание федеральной цифровой платформы, которая будет интегрирована с электронными дневниками и системами дистанционного обучения. Она будет в фоновом режиме анализировать черновики работ, скорость набора текста, динамику правок и стилистические паттерны, выявляя вероятное использование нейросетей еще на этапе написания.

* Биометрическая верификация при экзаменах. Расширение практики использования прокторинга (наблюдения) с обязательным подтверждением личности через биометрию и анализ цифрового следа устройства, чтобы исключить удаленное управление или подсказки от ИИ.

* Обязательные офлайн-форматы. Закрепление на федеральном уровне доли контрольных работ, которые пишутся исключительно от руки в классах без доступа к интернету и личным гаджетам.

3. Инфраструктурные и экономические меры

* Ограничение доступа на уровне провайдеров. Введение «цифровых детоксов» – принудительное отключение доступа к зарубежным облачным нейросетям с российских IP-адресов в будние дни с 8:00 до 16:00 по местному времени (в период учебы).

* Налоговое стимулирование. Введение повышенного налога на прибыль для IT-компаний, предоставляющих неограниченный доступ к мощным языковым моделям несовершеннолетним, и, наоборот, налоговые льготы для разработчиков верифицирующего софта.

* Штрафные санкции для платформ. Введение оборотных штрафов для разработчиков нейросетей, если их API используются для массового обхода школьных систем контроля, и обязанность внедрять государственные «kill-switches» (технические ограничения) для образовательных учреждений.

4. Реформа содержания образования

* Изменение ФГОС. Пересмотр федеральных государственных образовательных стандартов с акцентом на навыки, которые ИИ воспроизвести не может: устная риторика, дебаты, работа с физическим лабораторным оборудованием, каллиграфия и ручной труд.

* Введение курса «Когнитивная гигиена». Включение в школьную программу обязательного предмета, обучающего детей методикам сохранения концентрации, борьбы с цифровой зависимостью и техникам глубокого чтения без электронных устройств.

* Акцент на проектную деятельность. Переход к защите проектов, где ученик должен публично и без использования подсказок аргументировать каждый этап своей работы перед комиссией.

5. Кадровая политика

* Аттестация педагогов. Введение обязательного государственного экзамена для учителей на владение методами выявления ИИ-плагиата и методиками обучения в условиях ограниченного доступа к технологиям.

* Переподготовка кадров. Масштабные государственные программы по обучению педагогов тьюторскому сопровождению, где учитель выступает модератором живого обсуждения, а не транслятором информации.

6. Международное сотрудничество

* Гармонизация стандартов. Участие в создании международных протоколов (например, в рамках БРИКС или ШОС) по регулированию ИИ в образовании, чтобы исключить ситуацию, когда российские школьники оказываются в неравных условиях по сравнению с зарубежными сверстниками.

Государство, скорее всего, выберет путь не тотального запрета, а жесткого канализирования: нейросети будут легализованы как инструмент для учителей (для проверки работ и генерации методических материалов), но максимально ограничены для учеников в части выполнения за них когнитивной работы.

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