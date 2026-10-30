Ученые из Якутии совершили революционный переворот в мировой медицине

Якутия создает новый стандарт лечения туберкулеза

В Республике Саха (Якутия) произошло событие, выходящее далеко за рамки рутинного межведомственного взаимодействия. Академия наук Якутии и «Научно-практический центр «Фтизиатрия» имени Е.Н. Андреева» заключили лицензионный договор, который переводит фундаментальные исследования в практическую плоскость. Речь идет о передаче прав на два патента, способных кардинально изменить протоколы лечения одной из самых устойчивых инфекций в мировой медицине. Этот шаг знаменует собой успешный пример трансфера технологий, где региональная научная школа напрямую влияет на клиническую эпидемиологию.

Молекулярная гастрономия против микобактерии

Первое из внедренных изобретений (патент РФ № 2826972, МПК: C12N 1/20, A61K 35/741, A61K 35/744, C12R 1/125) звучит как выдержка из учебника по биотехнологии: «Применение кисломолочных продуктов, ферментированных пробиотическими штаммами бактерий Bacillus Subtilis ТНП-3 и Bacillus Subtilis ТНП-5, при лечении больных туберкулезом легких».

С клинической точки зрения это решение бьет в самую уязвимую точку современной фтизиатрии – высокую токсичность химиотерапии. Стандартные схемы лечения туберкулеза требуют длительного приема противотуберкулезных препаратов, которые наносят тяжелый удар в том числе и по микрофлоре пациента. Внедрение в рацион продуктов, ферментированных специфическими х штаммами Bacillus Subtilis (сенная палочка) работает на уровне симбиотической коррекции. Данные метагеномного анализа, на которых базируется изобретение, показывают, что указанные штаммы не просто заселяют кишечник, но и модулируют иммунный ответ через ось «кишечник-легкое».

Биотехнологический механизм действия заключается в следующем:

Метаболическая поддержка: пробиотики продуцируют экзополисахариды и короткоцепочечные жирные кислоты, которые снижают системное воспаление, индуцированное Mycobacterium tuberculosis.

Гепатопротекция: бактерии выступают в роли естественного сорбента, связывая метаболиты противотуберкулезных препаратов первого ряда (изониазид, рифампицин) и снижая их гепатотоксичность.

Иммуномодуляция: усиление барьерной функции эпителия и стимуляция выработки секреторного иммуноглобулина A (sIgA).

Результат – повышение биодоступности и переносимости противотуберкулезных препаратов, а также статистически значимое снижение частоты нежелательных побочных реакций. Для регионов с экстремальными климатическими условиями, где организм пациента и без того находится в состоянии физиологического стресса, снижение лекарственной нагрузки на печень и почки становится критическим фактором выздоровления.

Фармакогенетика: отказ от универсальных дозировок

Второе изобретение (патент РФ № 2859567, МПК: A61K 31/4409, A61P 31/06, G01N 33/58, C12Q 1/6827, C12Q 1/686, C12Q 1/6883) переводит борьбу с туберкулезом в область персонализированной медицины. Название «Способ профилактики изониазидиндуцированных поражений печени у больных туберкулезом органов дыхания» скрывает за собой сложный фармакогенетический алгоритм.

Изониазид – базовый компонент любой схемы лечения лекарственно-чувствительного туберкулеза. Однако его метаболизм в печени напрямую зависит от генетического полиморфизма фермента N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2). Все человечество делится на быстрых, средних и медленных ацетиляторов. При назначении стандартной дозы препарата медленные ацетиляторы неизбежно получают тяжелое токсическое поражение печени, вплоть до острой печеночной недостаточности, в то время как быстрые ацетиляторы выводят лекарство слишком стремительно, не достигая терапевтической концентрации в очаге инфекции.

Якутские ученые предложили методику, которая исключает этот риск. Перед началом терапии проводится молекулярно-генетическое типирование пациента по аллелям гена *NAT2*. На основе полученных данных (выявления мутаций в локусах *NAT2*4, *NAT2*5, *NAT2*6, *NAT2*7) изониазид вводится в строго индивидуализированных, соответствующих фенотипу ацетилятора дозах.