Автору концепции этногенеза народа саха – 85!

Глубокоуважаемый Анатолий Игнатьевич!

От всего сердца поздравляем Вас со знаменательной датой – 85-летием со дня рождения!

Ваша биография – это неразрывная связь с историей и культурой родной Якутии. Вы родились в суровом 1941 году в городе Вилюйске, а в 1965 году, окончив историко-филологический факультет Якутского государственного университета, посвятили свою жизнь служению науке. Начав путь ассистентом, Вы прошли все ступени академического роста в головном вузе республики, возглавив в свое время кафедру всемирной истории и этнологии СВФУ им. М. К. Аммосова, являясь вице-президентом Академии наук Республики Саха (Якутия).

Ваше имя золотыми буквами вписано в отечественную этнологию и палеоэтнографию. Вы – человек, который вернул народу саха целые столетия его истории. Открытая Вами кулун-атахская археологическая культура заполнила «тёмные века» Средней Лены, позволив увидеть южных предков якутов – первых скотоводов и коневодов.

Ваша научная мысль всегда выходила далеко за рамки региональной истории. Масштаб Ваших трудов поражает, Ваши книги стали настольными для нескольких поколений исследователей, сформировав наследие в виде многочисленных учеников, которые сегодня продолжают Ваше дело.

В этот прекрасный день примите самые искренние пожелания! Пусть неиссякаемая мудрость, накопленная за 85 лет, дарит Вам душевное равновесие. Пусть Вас всегда окружают любовь и забота близких, уважение учеников. Желаем Вам крепкого здоровья и долголетия, бодрости духа и энергии для новых творческих замыслов!

С глубоким уважением и признательностью, коллектив Академии наук РС (Я)

Анатолий Игнатьевиче Гоголев – советский и российский этнолог, палеоэтнограф

Биография

* Дата и место рождения: 15 ноября 1941 года, город Вилюйск, Якутская АССР.

* Образование: историко-филологический факультет Якутского государственного университета, специальность «этнография» (окончил в 1965 году).

* Педагогическая карьера: начал в 1969 году с должности ассистента. Позже последовательно занимал должности старшего преподавателя (с 1971 года), доцента (с 1973 года), профессора (с 1992 года) в ЯГУ. С 1993 года – заведующий кафедрой всемирной истории и этнологии (ныне в составе СВФУ им. М. К. Аммосова). С 2008 года – вице-президент Академии наук Республики Саха (Якутия).

Научная деятельность

Основное научное направление – исследование этнической истории и традиционной культуры народов Якутии и тюркоязычных народов Сибири.

Среди важнейших достижений:

* Более 20 лет руководил археолого-этнографической экспедицией ЯГУ в Центральной и Вилюйской группах районов. В результате были открыты новые археологические памятники (конец XIII — середина XVI веков), оставленные первыми скотоводами и коневодами в бассейне Средней Лены — южными предками народа саха (кулун-атахская археологическая культура). Это позволило восполнить «тёмные века» в истории Якутии, связанные с этногенезом якутов.

* Одним из первых в отечественной этнологии выделил и обосновал «доэтнический этап» в формировании истоков любой этнокультуры. На этой основе выявил самый ранний этап формирования тюркоязычных народов Евразии (VIII–III века до н. э. на Алтае и в Минусинской котловине, определяемый как «скифо-сибирский»).

* Изучал духовно-мировоззренческие истоки традиционной культуры скотоводов Лены, обнаружив общие с индоевропейскими религиозно-мифологическими мотивами (эпоха позднего бронзового и раннежелезного веков Евразийского степного пояса).

* Внёс вклад в выявление древних алтае-индоевропейских связей в культурах и языках современных тюркоязычных народов Сибири.

* Разработал сводную панораму общей этнической истории народов Евразии в эпоху древности и раннего средневековья.

Публикации

Анатолий Игнатьевич Гоголев – автор около 350 работ. Среди них 14 монографий и 10 учебных пособий для вузов. Некоторые значимые труды:

* «Якуты: проблемы этногенеза и формирования культуры» (Якутск, 1993).

* «Этническая история народов Якутии (до начала XX в.)» (Якутск, 2004).

* «Введение в этническую историю народов Европы» (Якутск, 2009).

* «Введение в этническую историю народов Азии (эпоха древности и раннего средневековья)».

* Учебник «История Якутии» (рекомендован Дальневосточным региональным учебно-методическим центром в качестве учебного пособия для студентов гуманитарных специальностей вузов Республики Саха (Якутия)).

Подготовка кадров

Подготовил 19 кандидатов наук по этнологии, был консультантом трёх докторских диссертаций.

Общественная и редакционная деятельность

* Председатель ОУС по гуманитарным наукам Академии наук РС(Я).

* Член диссертационного Совета по защите кандидатских диссертаций по истории Отечества.

* Член Совета по науке при Главе РС(Я).

* Член редакционного совета журналов «Наука и образование» и «Вестник СВФУ».

* Член комиссии по присуждению государственных премий в области науки и техники РС(Я).

Звания и награды

* Доктор исторических наук (1992), профессор (1992).

* Действительный член Академии наук РС(Я) с 1995 года.

* Академик гуманитарной Академии России (1996).

* Избирался действительным членом Нью-Йоркской Академии наук (1996–2000).

* Член Национального географического общества США.

* Заслуженный деятель науки РФ (2006).

* Почётный работник высшего профессионального образования РФ (2002).

* Лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники (2013).

* Награждён знаком отличия «Гражданская доблесть», медалью имени А. Е. Мординова, серебряной (2001) и золотой (2006) медалями Академии наук.

* Также имеет Почётную грамоту Президента РС(Я) и звание почётного ветерана СВФУ.

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Главный вклад Анатолия Гоголева – концепция этногенеза народа саха и теория «доэтнического этапа».

Происхождение народа саха: южная теория в новой редакции

Гоголев – сторонник южного происхождения якутов, но, в отличие от дореволюционных учёных, выстроил её на комплексе археологических, этнографических, языковых и антропологических данных. Его ключевая идея: этногенез саха – это результат связей между тремя ветвями алтайской языковой общности – тюркской, монгольской и тунгусо-маньчжурской.

Конкретные гипотезы в этой концепции:

* Открытие им кулун-атахской археологической культуры (конец XIII — середина XVI в.) позволило связать первые скотоводческие памятники Средней Лены с южными предками саха, генетически родственными курумчинской культуре Прибайкалья.

* Этногенез саха он разделил на этапы: стартовый комплекс задают скифо-хуннские истоки, в древнетюркскую эпоху предки саха представлены курыканами, а финальный этап определила вторая тюркоязычная группа с кыпчакским наследием.

* В якутских исторических преданиях он увидел отражение реальных этнических слоёв: Омогой олицетворяет потомков курыкан (огузская группа), Эллэй – кыпчакскую южносибирскую группу (в основном кангаласцы), а предания об Улуу Хоро – приход монгольских групп на Среднюю Лену.

* Гипотеза о происхождении самоназвания «саха»: Гоголев связывал его либо с древнеиранским словом «сака» (олень – тотемное имя ираноязычных племён), либо с телесским племенем секйе, входившим в состав кыпчаков.

Гипотеза об участии кыпчаков

Это одна из наиболее известных его теорий: в этногенезе саха участвовала тюркоязычная группа с кыпчакским наследием, придерживавшаяся обычая погребений с конём — именно она окончательно определила культуру и язык саха. Правда, сам вопрос о путях и времени проникновения кыпчакских элементов на Среднюю Лену исследователи признают до конца не решённым.

«Доэтнический этап» и «скифо-сибирский» период

Одним из первых в отечественной этнологии Гоголев выделил и обосновал понятие «доэтнического этапа» – самой ранней стадии формирования истоков любой этнокультуры. Применительно к тюркоязычным народам Евразии таким этапом он считал период VIII–III вв. до н. э. на Алтае и в Минусинской котловине – «скифо-сибирский».

Древние алтае-индоевропейские связи

На этой основе Гоголев доказывал наличие алтае-индоевропейских истоков в культуре и языке тюркоязычных народов Сибири, включая якутов: в материальной культуре и ритуальной лексике саха он обнаружил **индоиранский субстрат**, а «звериный стиль» скифо-сибирской эпохи прослеживается в якутском декоративно-прикладном искусстве и даже в женских украшениях из бронзы в виде конских голов.

В пазырыкской культуре Алтая он видел, по сути, стартовый комплекс этнокультуры саха.

Духовно-мировоззренческие истоки культуры

Отдельный пласт исследований – мифология, календарь и олонхо. Гоголев показал, что духовно-мировоззренческие истоки традиционной культуры скотоводов Лены имеют общие индоевропейские религиозно-мифологические мотивы, датируемые эпохой поздней бронзы и раннего железного века Евразийского степного пояса.

Стоит добавить, что часть гипотез – особенно индоиранский субстрат и кыпчакский компонент – в науке остаётся дискуссионной, но сама концепция Гоголева считается классикой в изучении этногенеза якутов.

Подробную справку на деятельность профессора Анатолия Игнатьевича Гоголева составил некоторое время назад его коллега – Платон Алексеевич Слепцов…

После службы в рядах Советской Армии в 1965 г. А.И. Гоголев поступил на историческое отделение ЯГУ. Через четыре года, в 1969 г., он с отличием окончил университет и был оставлен ассистентом кафедры всеобщей истории. С тех пор его жизнь неразрывно связана с Якутским государственным университетом им. М.К. Аммосова.

В 1973 г. без прохождения аспирантуры А.И. Гоголев защитил кандидатскую диссертацию на тему «Историография верований и шаманство у якутов (конец XVII-50-е годы ХХ в.)». Работа была выполнена под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР и ЯАССР, д.и.н., профессора Г.П. Башарина. В 1992 г. на специализированном совете Музея Антропологии и Этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН в Санкт-Петербурге А.И. Гоголев защитил докторскую диссертацию на тему «Историческая этнография якутов: проблемы этногенеза и формирования культуры».

С 1972 г. он старший преподаватель, с 1982 г. доцент, с 1992 г. профессор кафедры всеобщей истории. С 1994 г. А.И. Гоголев заведующий кафедрой всеобщей истории и этнографии.

После защиты кандидатской диссертации Анатолий Игнатьевич приступил к осуществлению своей давней мечты изучению происхождения (этногенеза) якутского народа. Формирование любого этноса – это сложнейший процесс, начальные этапы которого протекают зачастую в бесписьменный период истории. Поэтому исследователь этногенеза использует в первую очередь археологические материалы. В 1973 г. А.И. Гоголев организовал археолого-этнографическую экспедицию университета, начавшую планомерное изучение вопросов палеоэтнографии народа саха. В работе экспедиции участвовали студенты-историки, занимающиеся в кружке «Этнография» под его руководством. За двадцать лет экспедицией проведены полевые изыскания во всех улусах Центральной Якутии, на Вилюе и в Верхоянье. На этой территории было открыто множество археологических памятников: погребений, жилищ и поселений. Важнейшим научным результатом деятельности экспедиции явилось открытие «Кулун-атахской» археологической культуры, носителями которой являлись скотоводческие племена южного происхождения, проживавшие в XIV-XVI вв. в бассейне Средней Лены. Тем самым было доказано, что археологическая культура «малых домов» (XVI-XVII вв.), открытая академиком А.П. Окладниковым, представляет логическое продолжение культуры кулун-атахцев – скотоводческих предков саха. Основные итоги палеоэтнографического изучения Якутии нашли отражение в монографии «Археологические памятники Якутии позднего средневековья (XIV-XVIII вв.)», изданной в 1990 г. в г. Иркутске.

Монография А.И. Гоголева «Якуты (проблемы этногенеза и формирования культуры)», опубликованная в 1993 г. в г. Якутске событие не только в отечественной, но и в мировой этнографии. Используя свой экспедиционный материал и опираясь на исследования своих предшественников (этнографов, историков, археологов Г.В. Ксенофонтова, С.А. Токарева, А.П. Окладникова, И.В. Константинова, И.Е. Зыкова, лингвистов Е.И. Убрятовой, Н.К. Антонова, Е.С. Сидорова, Г.В. Попова), Анатолий Игнатьевич создал строго научную, логическую и стройную концепцию о происхождении и ранней этнической истории народа саха и формировании его этнокультуры. Для этого он применил междисциплинарный подход, комплексно используя материалы археологии, антропологии, этнографии, истории, лингвистики, фольклористики, гиппологии и даже генетики.

Не характеризуя это фундаментальное исследование в целом, необходимо отметить несколько принципиально важных моментов. Впервые в исторической науке А.И. Гоголев выделил и обосновал так называемый «доэтнический этап» формирования истоков будущей этнокультуры якутов. Этот этап охватывает 1 тысячелетие до н.э. – начало І тысячелетия н.э., когда огромные просторы Евразийской степной полосы населяли кочевые племена и сообщества индоиранского происхождения. Такая точка зрения неожиданно была подтверждена экспериментальными исследованиями красноярского иммуногенетика, доктора биологических наук В.В. Фефелевой, обнаружившей в крови современных якутов древний европеоидный антиген. Этот антиген из всех современных народов Сибири был обнаружен только у якутов и части западных бурят, этнически связанных с ними. Примечательно, что антиген существует у современных хинди Северной Индии, предками которых были ираноязычные арии. Исследователь на конкретном материале охарактеризовал каждый этнический компонент, участвовавший в этногенезе народа саха и в формировании якутской этнокультуры. Особо важную роль в этом процессе сыграли древнетюркские племена теле и средневековые кипчаки. Принципиально важным является вывод об участии тунгусо-маньчжурских племен в формировании якутов еще в прибайкальский период этногенеза.

В хронологическом плане «Кулун-атахская» археологическая культура XIV-XV вв. восполнила недостающее звено между культурами раннего железного века (вторая половина І тыс. до н. э. первая половина І тыс. н. э.) и «кыргыз этехов» (XVI-XVII вв.). Основной археологический комплекс кулун-атахцев можно сопоставить с комплексами средневековых культур Южной Сибири и Дальнего Востока. Таким образом, длительный процесс формирования саха самых северных в мире тюрков-скотоводов завершается в XV-XVI вв. в бассейне Средней Лены как результат взаимодействия южных скотоводческих и местных охотничьих племен итог исследования. главный

В круг научных интересов А.И. Гоголева входят также проблемы социальной организации традиционного общества и шаманизма; обычного права и функционирования этнической культуры в современных условиях. Отдельно необходимо отметить исследования по традиционному мировоззрению: «Мифологический мир якутов: божества и духи-покровители» Якутск, 1994 и «Традиционный календарь якутов», Якутск, 1999.

В научно-популярных изданиях «История Якутии (Обзор исторических событий до начала ХХ в.)» — Якутск, 1999 г. и «История Якутии: век ХХ» Якутск, 2001 г. А.И. Гоголев обзорно прослеживает историю Якутии с древнейших времен до наших дней.

Всего А.И. Гоголевым опубликовано свыше 300 научных работ, некоторые из которых изданы в США, Голландии и Корее. Так, в 1992 г. очередной номер журнала «Антропология и археология Евразии» Колумбийского университета был полностью посвящен его работам по традиционной культуре народа саха.

А.И. Гоголев – участник многих международных, всесоюзных, всероссийских и республиканских научных симпозиумов и конференций.

В 1992 г. он как президент научного комитета руководил работой VIII Международной конференции по шаманизму: «Шаманизм как религия: генезис, реконструкция и традиции», проходившей в г. Якутске. Это была первая конференция за всю историю России, посвященная данной проблеме.

На кафедре всеобщей истории и этнографии А.И. Гоголев читал курсы: «История первобытного общества», «История стран Древнего Востока», «Этнология», спецкурсы: «Этническая история народов Зарубежной Евразии», «Этническая история народов Южной Сибири и Средней Азии», ведет спецсеминар «Проблемы исторической этнографии якутов». Он автор шести учебных пособий. В четырех выпусках лекций по исторической этнографии якутов, изданных в 1978, 1980, 1983, 1986 гг., рассмотрены такие аспекты культуры народа саха, как этногенез и этническая история, социальная структура и демографическое развитие, орнаментика, на-родные знания.

В 1993 г. профессор Гоголев А.И. прочитал курс лекций по этнографии народов Сибири в Кембриджском университете в Институте полярных исследований им. Р. Скотта.

А.И. Гоголев руководил дипломными работами 120 студентов исторического отделения. Из студентов, занимавшихся в кружке «Этнография» и участвовавших в работе археолого-этнографической экспедиции, вышли доктор исторических наук Р.И. Бравина, кандидаты исторических наук А.Л. Дьяконов, Ф.Ф. Васильев, П.А. Слепцов, С.К. Колодезников, кандидаты философских наук А.Д. Бравин, кандидат социологических наук И.Е. Спиридонова. Под его руководством в специализированных советах МАЭ им. П. Великого (Кунсткамера) РАН (г. Санкт-Петербург), ИАИЭ СО РАН (г. Новосибирск). ВСГАКИ (г. Улан-Удэ) защищено 9 кандидатских диссертаций по специальности «Этнография, этнология и антропология».

В 1997 г. Биографический институт США избрал А.И. Гоголева «Человеком года» и наградил памятной медалью. В 1997 и 1998 гг. он был включен в Международный справочник «Who’s who in the World» («Кто есть кто в мире»), издаваемый в США. В 1998 г. Кембриджский университет включил его в «Международный биографический справочник достижений», издаваемый в Англии, г. Кембридж («Dictionary of International biography. A Biographical Record of Contemporary achievement». Cambridge, England. 1998).

В 1993 г. А.И. Гоголев был избран членом-корреспондентом Академии наук РС (Я) в первом составе, а в 1995 г. стал ее действительным членом. С 1994 г. он действительный член Нью-Йоркской Академии наук и Академии Гуманитарных наук России (СПб), с 1996 г. член Национального Географического общества США…

https://rutube.ru/video/d628c65a0ab3a7ef79f11924ca73924a

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