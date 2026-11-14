Рекорд года: якутский фильм «Директор» в топ-10 российского бокс-офиса

Якутский фильм «Директор» собрал почти 30 миллионов рублей в прокате

Фильм якутского режиссера Николая Корякина, известного также как Айдын Ате)\, премьера которого состоялась 29 октября, к третьим выходным преодолел отметку в 29 млн рублей. Эти данные подтверждает статистика Фонда кино. Картина установила новый рекорд среди якутских фильмов, выпущенных в этом году, сообщает ЯСИА.

За первые выходные лента собрала свыше 13,3 млн рублей и вошла в десятку лидеров российского бокс-офиса.

Сюжет разворачивается вокруг Лаврентия — сорокалетнего руководителя сельского дома культуры, который более десятилетия занимает эту должность и ценит стабильность. Его размеренная жизнь нарушается появлением Нарыйи — энергичной молодой женщины, назначенной на пост художественного руководителя. Воспринимая её как угрозу своему положению, Лаврентий вступает с ней в скрытое противостояние, полное интриг и борьбы за власть. Однако ситуация меняется, когда к юбилею села 125 лет начальство обязывает их совместно организовать театральную постановку. Бывшим соперникам приходится забыть о разногласиях и освоить искусство командной работы.

Премьера со слезами на глазах: ТЮЗ представит уникальный спектакль