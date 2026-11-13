Что за детская причина: Маршрутчики объяснили проезд на красный

В Якутске оштрафовали владельцев двух автобусов за проезд на красный свет

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности собственников двух маршрутных автобусов в Якутске, водители которых одновременно проехали перекресток на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГАИ.

Нарушение правил дорожного движения произошло 12 ноября на пересечении улиц Дзержинского и Пояркова и попало в объективы камер фотовидеофиксации. В ходе разбирательства водители объяснили свои действия тем, что один из них опаздывал по маршрутному графику, а второй почувствовал внезапную боль в животе.

По итогам проверки владельцу автобуса ПАЗ, курсирующего по маршруту № 4, назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей. Собственника автобуса маршрута № 14 оштрафовали на 7,5 тыс. рублей. Кроме того, автоинспекторы объявили перевозчикам официальные предостережения и провели с водителями профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД при перевозке пассажиров.