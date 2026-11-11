Баишев бьет собственные рекорды: Как один актер захватил весь кинопрокат

Якутская народная комедия «Директор» режиссера Николая Корякина (творческий псевдоним — Айдын Ате) официально стала самым кассовым фильмом регионального проката в 2026 году. На сегодняшний день картина заработала 26 993 197 рублей, сообщили в государственной кинокомпании «Сахафильм».

Новая лента сумела обойти прежнего лидера годового проката — спортивную драму «Куулэй. От Кэмэ» режиссера Валентина Макарова, итоговые сборы которой к моменту завершения показов остановились на отметке 26 709 621 рублей.

«Кинематограф Якутии в очередной раз доказывает свою феноменальную конкурентоспособность. Республика остается единственным регионом России, где локальное кино на равных соперничает с федеральными и зарубежными блокбастерами, регулярно обновляя кассовые рекорды», — отметили в кинокомпании.

Примечательно, что главным лицом феноменального успеха якутского кинематографа этого года стал один и тот же человек. В обеих картинах-рекордсменах — и в комедии «Директор», и в драме «Куулэй. От Кэмэ» — главные роли исполнил популярный местный актер Дмитрий Баишев.

Прокат комедии «Директор» в кинотеатрах республики продолжается, что позволит картине еще больше укрепить свои лидерские позиции и увеличить отрыв от исторических предшественников.