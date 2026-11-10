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10.11.2026 18:43
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Переложите две спички и исправьте пример 6 + 2 = 0

6 + 2 = 0 — ошибка или загадка? Решите спичечную головоломку за 1 минуту
Тест на логику: Переложите две спички и исправьте пример 6 + 2 = 0

Переложите две спички: исправьте неверный пример 6 + 2 = 0

Головоломки со спичками — один из самых доступных и увлекательных способов проверить логическое мышление. Сегодня мы предлагаем задачу, автором которой выступил Денис Долганов, создатель контента для издания SakhaLife. Он подготовил для читателей свежий спичечный ребус, способный поставить в тупик даже опытных любителей головоломок.

Условие задачи

На столе из спичек выложено равенство:

6 + 2 = 0

Очевидно, что пример 6 + 2 не может равняться нулю — арифметическая ошибка налицо. Ваша задача: переставить ровно две спички так, чтобы равенство стало математически верным.

Правила:

  • Перекладывать можно только две спички — не больше и не меньше.
  • Спички нельзя ломать, убирать со стола или накладывать друг на друга.
  • Все спички должны остаться в составе цифр или знаков.
  • Результатом должно стать корректное арифметическое равенство.

Попробуйте решить самостоятельно

Прежде чем читать ответ, уделите задаче 2–3 минуты. Обратите внимание на то, из скольких спичек состоит каждая цифра и знак, и подумайте, какие трансформации возможны при перекладывании одного элемента.

Подсказка: подумайте, какие цифры можно получить из «6» и «0», добавив или убрав ровно одну спичку.

Правильный ответ: 8 − 2 = 6

Чтобы исправить пример 6 + 2 = 0, необходимо выполнить два действия:

  1. Первая спичка. Заберите одну спичку у знака «+», превратив его в «−». Эту спичку переложите к цифре «6», замкнув верхний правый сегмент, — и «6» станет «8».
  2. Вторая спичка. Заберите одну спичку у цифры «0» (например, верхнюю правую вертикальную) и переместите её в середину той же цифры горизонтально. В результате «0» превратится в «6».

Итоговое равенство:

8 − 2 = 6

Равенство верно, использованы ровно два перекладывания — задача решена.

Чем полезны головоломки со спичками для мозга

Спичечные головоломки — это не просто развлечение. Нейропсихологи и когнитивисты выделяют несколько конкретных преимуществ таких задач:

  • Развитие гибкости мышления. Мозг учится отказываться от первого очевидного решения и искать нестандартные варианты, что тренирует когнитивную пластичность.
  • Укрепление пространственного воображения. Мысленное перемещение спичек активирует теменные доли мозга, отвечающие за визуализацию и работу с образами.
  • Тренировка рабочей памяти. Удержание в голове условия, ограничений и промежуточных вариантов нагружает кратковременную память.
  • Профилактика когнитивного снижения. Регулярное решение логических задач поддерживает нейронные связи и снижает риск возрастных нарушений памяти.
  • Снижение стресса. Переключение на конкретную, ограниченную задачу помогает мозгу отдохнуть от многозадачности и тревожных мыслей.

Достаточно 5–10 минут в день, чтобы ощутить положительный эффект. Головоломка с примером 6 + 2 — отличный способ начать.

Читайте также: Тест на логику: Переставьте две спички, чтобы исправить пример!

Тест на логику: Переставьте две спички, чтобы исправить пример!

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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