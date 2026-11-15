Тест на логику: Переставьте две спички и исправьте пример 9 + 1 = 8

Разминка для ума от SakhaLife: передвиньте 2 спички и решите задачку 9 + 1 = 8

Головоломка для настоящих эрудитов: как сделать равенство 9 + 1 = 8 верным за два хода?

Настало время ненадолго отвлечься от повседневной суеты и устроить небольшую зарядку для ума. Чтобы проверить вашу внимательность и нестандартное мышление, автор SakhaLife Денис Долганов подготовил для наших читателей новую увлекательную задачку со спичками. На первый взгляд она может показаться простой, но найти правильный ход с первой секунды удается далеко не каждому.

Условие задачи

Перед вами математическое уравнение, выложенное из спичек:

9 + 1 = 8

Очевидно, что равенство неверное. Ваша задача — переставить ровно две спички так, чтобы пример стал математически правильным. Менять знак равенства на «не равно» нельзя, все спички должны остаться в игре.

Не торопитесь сразу прокручивать страницу к разгадке! Попробуйте мысленно покрутить цифры в воображении (или даже выложите пример на столе из настоящих спичек или зубочисток). Дайте себе минуту-другую на поиск верной комбинации, а затем сверьтесь с решением ниже.

Правильный ответ

Нашли решение? Давайте проверим вашу догадку!

Чтобы исправить уравнение 9 + 1 = 8, нужно:

Забрать две спички у цифры 9 (верхнюю и нижнюю горизонтальные) — так девятка превратится в цифру 4. Переставить обе освободившиеся спички к единице 1 (добавить левую вертикальную и среднюю горизонтальную перекладины) — в результате единица тоже превратится в цифру 4.

В итоге мы получаем абсолютно верное равенство:

4 + 4 = 8

Поздравляем всех, кому удалось справиться с этим заданием самостоятельно!

Чем полезны головоломки со спичками для мозга?

Задачи такого формата — это не просто способ интересно скоротать пару минут, но и эффективный тренажер для поддержания ясности ума. Регулярное решение головоломок со спичками приносит ощутимую пользу:

Развивает пространственное воображение. Чтобы мысленно переложить элементы и увидеть новую цифру, мозгу приходится активно задействовать визуальное мышление.

Чтобы мысленно переложить элементы и увидеть новую цифру, мозгу приходится активно задействовать визуальное мышление. Тренирует гибкость ума. Подобные упражнения учат отходить от шаблонных решений и смотреть на привычные вещи под другим углом.

Подобные упражнения учат отходить от шаблонных решений и смотреть на привычные вещи под другим углом. Улучшает концентрацию и память. Удерживая в голове исходную картинку и пробуя разные варианты перестановок, вы укрепляете рабочую память и способность фокусироваться на деталях.

Удерживая в голове исходную картинку и пробуя разные варианты перестановок, вы укрепляете рабочую память и способность фокусироваться на деталях. Помогает бороться со стрессом. Короткое переключение внимания на логическую задачку позволяет мозгу отдохнуть от рутинных рабочих проблем, а момент, когда находится верный ответ, дарит приятный выброс дофамина.

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