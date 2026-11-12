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12.11.2026 18:12
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: 4 + 8 = 1? Исправьте ошибку, переложив всего две спички

Справитесь за 30 секунд? Исправьте пример 4 + 8 = 1, переставив всего две спички
Тест на логику: Переставьте две спички и исправьте пример 4 + 8 = 1

Разминка для ума: две спички отделяют пример 4 + 8 = 1 от верного равенства

Головоломки со спичками — классика, которая не стареет. Они проверяют не знание математики, а умение мыслить нестандартно. Предлагаем вам свежую задачку: её для читателей составил Денис Долганов — автор, регулярно публикующий подобные головоломки на страницах SakhaLife.

Условие головоломки

Из спичек выложен пример:

4 + 8 = 1

Разумеется, равенство неверное. Ваша задача — переставить ровно две спички так, чтобы пример стал правильным.

Правила:

  • спички можно только перекладывать — ломать и убирать их нельзя;
  • переместить нужно не больше и не меньше двух спичек;
  • в результате должно получиться верное равенство.

Попробуйте решить самостоятельно

Не спешите листать вниз за ответом. Отвлекитесь от привычного восприятия цифр: подумайте, какие символы можно «разобрать» и что из них собрать заново. Здесь важно не складывать числа в уме, а увидеть, как одна цифра превращается в другую.

Возьмите паузу и посмотрите на пример свежим взглядом. Обычно на решение уходит от 30 секунд до пары минут.

Ответ на головоломку

Итак, вот решение:

  1. Первую спичку забираем у знака «плюс» — он превращается в «минус».
  2. Вторую спичку вынимаем из середины восьмёрки — цифра 8 превращается в 0.
  3. Обе освободившиеся спички перекладываем к единице, превращая её в четвёрку.

В итоге получаем верное равенство:

4 − 0 = 4

Задача решена!

Чем полезны головоломки со спичками

Подобные задачки — не просто развлечение, а полноценная тренировка мозга:

  • Развивают логическое мышление — чтобы найти решение, нужно анализировать варианты и отбрасывать лишние.
  • Тренируют пространственное воображение — вы мысленно «перекладываете» спички, представляя результат до хода.
  • Улучшают концентрацию и внимание к деталям — одна спичка меняет всё, поэтому важно замечать мелочи.
  • Учат мыслить нестандартно — мозг привыкает искать решения за пределами шаблонов, что полезно и в работе, и в быту.
  • Поддерживают когнитивные функции — регулярные интеллектуальные нагрузки служат профилактикой возрастных изменений памяти и внимания.

К слову…

Спичечную арифметику используют и ученые. На таких задачах когнитивные психологи изучают инсайт, то есть момент, когда решение приходит внезапно (например, в исследовании Г. Кноблиха и коллег, 1999).

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Тест на логику: Передвинь одну спичку и исправь пример 0 — 6 = 8

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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