Тест на логику: Переставьте две спички и исправьте пример 3 — 1 = 3

Головоломка со спичками: как превратить 3 - 1 = 3 в верное равенство за два хода? Проверьте свою смекалку!

Задача на смекалку: превратите 3 — 1 = 3 в верное равенство

Очередную головоломку для читателей SakhaLife подготовил автор Денис Долганов. Из спичек выложен пример: 3 − 1 = 3. Задание — переставить ровно две спички так, чтобы равенство стало верным. Сначала попробуйте решить самостоятельно, не читая ответ.

Условие головоломки

На столе или листе бумаги из спичек составлено выражение:

3 − 1 = 3

Разрешено переставить только две спички. Ломать, поджигать или накладывать спички друг на друга не нужно — важно именно переложить их так, чтобы получилось правильное равенство.

Подумайте несколько минут: где здесь может скрываться верный ход?

Решение: как исправить пример 3 — 1 = 3

Заберите две спички у первой цифры 3 — например, среднюю и нижнюю горизонтальные. После этого она превратится в 7. Переставьте эти две спички к цифре 1: добавьте верхнюю левую вертикальную и среднюю горизонтальную спички. Единица превратится в 4. В результате получится верное равенство:

7 − 4 = 3

Правая тройка при этом остаётся без изменений. Именно этот вариант — ожидаемый ответ головоломки.

Почему такие головоломки полезны для мозга

Головоломки со спичками — это короткая тренировка логики, внимания и пространственного мышления. Они помогают:

удерживать внимание на условии и деталях;

тренировать рабочую память;

мысленно перебирать варианты и проверять гипотезы;

развивать гибкость мышления;

учиться планировать действия на несколько шагов вперёд.

Такие задачи не заменяют полноценные когнитивные тренировки или консультацию специалиста, но могут быть полезной и увлекательной разминкой для ума. Попробуйте предложить головоломку 3 — 1 = 3 друзьям: не все сразу замечают, что две спички способны превратить пример в верное равенство 7 − 4 = 3.

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