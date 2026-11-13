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13.11.2026 18:58
чтение: 1 мин
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#логика
#математическая задача
#спички

Тест на логику: Переставьте две спички и исправьте пример 3 — 1 = 3

Головоломка со спичками: как превратить 3 - 1 = 3 в верное равенство за два хода? Проверьте свою смекалку!
Тест на логику: Переставьте две спички и исправьте пример 3 - 1 = 3

Задача на смекалку: превратите 3 — 1 = 3 в верное равенство

Очередную головоломку для читателей SakhaLife подготовил автор Денис Долганов. Из спичек выложен пример: 3 − 1 = 3. Задание — переставить ровно две спички так, чтобы равенство стало верным. Сначала попробуйте решить самостоятельно, не читая ответ.

Условие головоломки

На столе или листе бумаги из спичек составлено выражение:

3 − 1 = 3

Разрешено переставить только две спички. Ломать, поджигать или накладывать спички друг на друга не нужно — важно именно переложить их так, чтобы получилось правильное равенство.

Подумайте несколько минут: где здесь может скрываться верный ход?

Решение: как исправить пример 3 — 1 = 3

  1. Заберите две спички у первой цифры 3 — например, среднюю и нижнюю горизонтальные. После этого она превратится в 7.
  2. Переставьте эти две спички к цифре 1: добавьте верхнюю левую вертикальную и среднюю горизонтальную спички. Единица превратится в 4.
  3. В результате получится верное равенство:

7 − 4 = 3

Правая тройка при этом остаётся без изменений. Именно этот вариант — ожидаемый ответ головоломки.

Почему такие головоломки полезны для мозга

Головоломки со спичками — это короткая тренировка логики, внимания и пространственного мышления. Они помогают:

  • удерживать внимание на условии и деталях;
  • тренировать рабочую память;
  • мысленно перебирать варианты и проверять гипотезы;
  • развивать гибкость мышления;
  • учиться планировать действия на несколько шагов вперёд.

Такие задачи не заменяют полноценные когнитивные тренировки или консультацию специалиста, но могут быть полезной и увлекательной разминкой для ума. Попробуйте предложить головоломку 3 — 1 = 3 друзьям: не все сразу замечают, что две спички способны превратить пример в верное равенство 7 − 4 = 3.

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Источник: Денис Долганов, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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