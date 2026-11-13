Тест на логику: Переставьте две спички и исправьте пример 3 — 1 = 3
Задача на смекалку: превратите 3 — 1 = 3 в верное равенство
Очередную головоломку для читателей SakhaLife подготовил автор Денис Долганов. Из спичек выложен пример: 3 − 1 = 3. Задание — переставить ровно две спички так, чтобы равенство стало верным. Сначала попробуйте решить самостоятельно, не читая ответ.
Условие головоломки
На столе или листе бумаги из спичек составлено выражение:
3 − 1 = 3
Разрешено переставить только две спички. Ломать, поджигать или накладывать спички друг на друга не нужно — важно именно переложить их так, чтобы получилось правильное равенство.
Подумайте несколько минут: где здесь может скрываться верный ход?
Решение: как исправить пример 3 — 1 = 3
- Заберите две спички у первой цифры 3 — например, среднюю и нижнюю горизонтальные. После этого она превратится в 7.
- Переставьте эти две спички к цифре 1: добавьте верхнюю левую вертикальную и среднюю горизонтальную спички. Единица превратится в 4.
- В результате получится верное равенство:
7 − 4 = 3
Правая тройка при этом остаётся без изменений. Именно этот вариант — ожидаемый ответ головоломки.
Почему такие головоломки полезны для мозга
Головоломки со спичками — это короткая тренировка логики, внимания и пространственного мышления. Они помогают:
- удерживать внимание на условии и деталях;
- тренировать рабочую память;
- мысленно перебирать варианты и проверять гипотезы;
- развивать гибкость мышления;
- учиться планировать действия на несколько шагов вперёд.
Такие задачи не заменяют полноценные когнитивные тренировки или консультацию специалиста, но могут быть полезной и увлекательной разминкой для ума. Попробуйте предложить головоломку 3 — 1 = 3 друзьям: не все сразу замечают, что две спички способны превратить пример в верное равенство 7 − 4 = 3.
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