Эксперты наметили путь развития академической музыки

В Якутске обсудили будущее академической музыки в арктических регионах

6 ноября в Доме Правительства № 2 состоялся круглый стол «Перспективы развития академической музыки в регионах» — одно из ключевых событий Форума культурного единства Арктики, реализуемого при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

Модератором экспертной площадки выступила проректор Арктического государственного института культуры и искусств, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств РС(Я) Вера Никифорова.

С приветственными словами к участникам обратились заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Ирина Кобзева, художественный руководитель и главный дирижёр Государственной филармонии Якутии Наталья Базалева и автор проекта Ольга Фоменко.

Спикерами круглого стола выступили ведущие деятели искусств, руководители профильных учреждений и эксперты: из Москвы — Антон Варенцов, из Санкт-Петербурга — Андрей Иванов, из Петрозаводска — Руслан Девликамов, из Мурманска — Ирина Волокославская, из Магадана — Олег Ныпевги, с Таймыра (Красноярский край) — Оксана Добжанская и из Якутска — Надежда Зайкова.

В ходе профессиональной дискуссии поднимались важнейшие темы развития музыкальной сферы на Севере: современные подходы и исторический опыт управления музыкальным образованием, роль ансамблевого музицирования в воспитании оркестровой культуры, специфика работы региональных филармоний в условиях Крайнего Севера, сохранение и популяризация наследия северных композиторов, а также вопросы межрегионального взаимодействия профильных образовательных учреждений страны и многие другие.

Масштаб события вышел далеко за пределы зала: благодаря онлайн-формату к разговору подключились свыше 50 директоров Детских школ искусств Республики Саха (Якутия), что подтвердило актуальность и практическую значимость обсуждаемых вопросов для всех районов республики.

Министр культуры и духовного развития РС(Я) Афанасий Ноев подчеркнул особую насыщенность современной культурной жизни столицы региона: в эти дни в Якутске проходит IX Международный кинофестиваль, в Национальном художественном музее презентован новый мультимедийный проект, а Форум культурного единства Арктики стал важнейшей объединяющей площадкой для профессионалов академического искусства.

Подводя итоги круглого стола, генеральный директор Филармонии Якутии Туйаара Пестрякова отметила:

«Благодарю Министерство культуры и духовного развития нашей республики, Министерство культуры Российской Федерации и, конечно, Президента нашей страны Владимира Владимировича Путина за то, что поддержали наш творческий проект, за то, что все мы сегодня собрались, проговорили и обсудили проблемы, в общем-то, схожие для всех, но для северных, отдаленных территорий отягощенные еще и географической, транспортной удаленностью. Поэтому положительный опыт, положительная практика Якутии могла бы стать интересной и для других регионов».

Главный вывод экспертной встречи очевиден: Арктика — не периферия, а полноправное и самобытное пространство российской академической музыки, где успешно рождаются и масштабируются уникальные творческие и образовательные практики.