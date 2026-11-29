Лирическая опера Гранта Григоряна «Лоокут и Ньургусун» в постановке Государственного театра оперы и балета имени Д. К. Сивцева — Суоруна Омоллоона стала лауреатом XI Национальной оперной премии «Онегин» в номинации «Фаворит».

Это случилось 28 ноября в Санкт-Петербурге: вручение прошло на исторической сцене Мариинского театра.

‎Это не простая победа, а победа театра вместе со своим зрителем: приз «Фаворит» вручается по итогам онлайн-голосования, то есть это награда, которую определяем мы все вместе.

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‎В одном листе с нами

‎Справедливости ради отметим, что «Фаворитами» стали два лауреата: наша опера «Лоокут и Ньургусун» и Дмитрий Никаноров — солист Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко за партию Зиновия Борисовича в «Леди Макбет Мценского уезда».

‎Для нашего театра это, несомненно, событие.

‎Премьера новой постановки произведения Гранта Григоряна, напомню, состоялась 20 июня этого года: она стала закрытием 55-го юбилейного театрального сезона. А уже осенью вошла в шорт-лист главной оперной премии страны!

‎Экспертным советом XI премии под председательством заслуженного деятеля искусств России Вячеслава Стародубцева было рассмотрено 159 заявок, но в шорт-лист вошли 12 театров из 10 регионов России.

В одном списке с якутской постановкой оказались МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко, Михайловский театр, НОВАТ, «Геликон-опера», Красноярский, Пермский и Нижегородский театры.

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‎Герои дня

‎Спектакль на якутской сцене ставился шесть раз, а новую постановку, седьмую по счёту, главный режиссёр театра Татьяна Саввинова осуществляла вместе со своим ассистентом Александром Эверстовым, делающем первые шаги в режиссуре. И это, несомненно, большая удача в прекрасном начинании молодого постановщика. Над переводом на русский язык работала великолепная Альбина Борисова.

‎Премьеру посвятили Году единения народов России и Году культуры в Якутии, и 80-летию национального дирижёра, заслуженного деятеля искусств республики Алексея Уварова — он на протяжении многих лет был дирижёром спектакля, дирижировал на премьере седьмой постановки и прекрасно сделал это и на двух последующих показах в октябре.

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‎Про исполнителей

‎Ну а самой первой постановкой в 1959 году дирижировал сам композитор Грант Григорян, золотой выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Тогда режиссером был заслуженный артист РСФСР и ЯАССР Федот Потапов. Версия 2026 года стала, по сути, переоткрытием золотого фонда якутской музыкальной классики для молодого зрителя.

‎Наряду с признанными мастерами сцены в спектакль нового времени отлично вписались молодые солисты. Образ Лоокута создал Николай Ефимов, Нюргусун — Мария Шапошникова. Далбару, мать героини, сыграла Феодосия Шахурдина, роль Басыкки — Егор Колодезников, мать Лоокута Нагную — Анегина Дьяконова, олонхосута Кюнгесея — Владимир Павлов, шамана Сиэгэна — артист балета Эдуард Аманатов. Танцы в спектакле поставила обладательница премии «Золотая Маска» Екатерина Тайшина.

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‎Спектакль как свидетельство высокого уровня театра

‎Уже само попадание в шорт-лист, а далее и зрительский приз «Онегина» — яркий знак, что якутский театр способен выдерживать серьёзную конкуренцию с ведущими сценами страны.

‎Помимо «Фаворита», главные награды XI премии в этом году получили «Геликон-опера» (два дебюта за «Маддалену» Прокофьева), Пермский театр за «Царскую невесту», Севастопольский театр оперы и балета, а звание «Событие» досталось проекту НОВАТа «Вехи земли русской» и опере «Алёша» Луганской академической филармонии.

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‎На этом фоне хочется снова заметить, что театр всей своей многолетней историей заслужил звание «академический» и продолжает с гордостью и большим трепетом нести это звание, подтверждая каждый раз свой высокий профессионализм. Только за последние два года были три «Золотые маски» за балет «Сияющий камень» и успех великолепной солистки Екатерины Захаровой в народном голосовании премии «Онегин». Прекрасный успех якутского театра, и премия «Онегин» — это яркая вывеска на его двери, эффектный штамп, подтверждающий справедливость и точность статуса «академический».

‎С очередной высокой наградой тебя, наш театр!

‎Ну а спектакль-фаворит мы увидим, скорее всего, теперь уже весной. С нетерпением будем ждать новой встречи с его героями — юными Лоокутом и Ньургусун, чья любовь не только прошла через главные испытания — временем и стала от этого только крепче.

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