Когда «Желанный берег» доплывёт до Сайсары и при чём тут вечная стройка?

В Якутске с размахом стартовал XVI Международный театральный фестиваль-форум «Желанный берег» («Хаарыан хампа кытылым»). Открыли смотр, как и положено по статусу, монументально — спектаклем Театра Олонхо «Кудангса Великий». Но куда интереснее постановки прозвучала речь идеолога фестиваля, Героя Труда РФ и народного артиста России Андрея Борисова.

Со сцены мэтр сделал громкий анонс, в котором смешались и поэзия, и строительные обещания, и новая периодичность главного театрального события республики:

«Следующий фестиваль пройдет на сцене желанного берега нашего священного озера Сайсары в Якутске, где сейчас завершается строительство Центра эпоса и искусства. На сцене этого грандиозного здания мы будем ставить совместные спектакли. Будем вместе работать», — заявил Андрей Саввич.

Звучит вдохновляюще. Аплодисменты! Но если перевести этот поэтический посыл с языка театрального на язык суровой якутской реальности, возникает закономерный вопрос: а когда, собственно, ждать этот «следующий фестиваль»?

Перед нами классический случай «бабушка (в нашем случае — мэтр) надвое сказала». SakhaLife разбирается, почему в этом уравнении слишком много неизвестных, и предлагает читателям краткую инструкцию к применению громких анонсов героя Борисова.

Переменная № 1: Блуждающая дата Арктического центра

Главное условие следующего фестиваля — завершение строительства Арктического центра эпоса и искусств на берегу озера Сайсары. Андрей Борисов уверяет, что стройка «сейчас завершается». Однако у жителей Якутска на слово «завершается» применительно к этому объекту уже выработался стойкий иммунитет.

Судорожное финансирование, удорожание проекта в разы (по последним оценкам, с учетом всех обязательств по ГЧП, объект обойдётся бюджету более чем в 40 миллиардов рублей!) и постоянные корректировки превратили стройку в бесконечный сериал. Давайте просто вспомним хронику обещаний, сколько раз переносился ввод этого «грандиозного здания»:

2022 год — изначально центр мечтали сдать как главный подарок к 100-летию Якутской АССР. Не вышло.

Конец 2024 года — новая амбициозная планка, которая тоже осталась лишь на бумаге.

2025 год — очередной перенос, объясняемый сложностью объекта и удорожанием материалов.

Сентябрь 2026 года — эту дату называли ещё совсем недавно, обещая открыть двери к новому театральному сезону. Но на дворе уже конец ноября 2026-го, а зрителей в здании как не было, так и нет.

Весна – осень 2027 года — новейший прогноз. На весну теперь сдвинут технический ввод, а первые премьеры обещают не раньше сентября 2027-го.

И где гарантия, что весной 2027-го не выяснится, что нужно ещё немного донастроить уникальную механику сцены или изыскать очередные сотни миллионов на содержание колосса?

Переменная № 2: Фестиваль, который живёт по своему календарю

Вторая причина для скепсиса — график самого «Желанного берега». По всем положениям и театральным традициям этот смотр должен проходить раз в два года (классическое биеннале).

Но на практике фестиваль давно живёт по собственному, весьма прихотливому календарю. Нынешний, шестнадцатый по счёту форум собрался в Якутске после семилетнего перерыва! И случилось это чудо не по плановому графику, а благодаря совпадению сразу двух громких юбилеев: 120-летия Саха театра и 75-летия самого Андрея Борисова.

Теперь же нам обещают, что «Желанный берег» станет ежегодным многожанровым форумом. Поверить в то, что мероприятие, которое не могли собрать семь лет, вдруг начнёт проходить каждый год, можно только при наличии безграничного театрального оптимизма.

Инструкция к применению: как понимать анонс героя Борисова?

Итак, мы имеем два нестабильных фактора: долгострой с вечно уезжающей вправо датой сдачи и фестиваль, который просыпается от спячки только по большим юбилеям.

Поэтому заявление о том, что следующий «Желанный берег» причалит к берегам Сайсары, стоит воспринимать философски. К следующему круглому юбилею — 125-летию Саха театра или 80-летию мастера — новая сцена, глядишь, действительно примет гостей. Может быть, это случится и раньше — в 2027 или 2028 году.

Но это неточно…

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