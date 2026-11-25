ПРИГЛАШАЕМ НА ИЗОБИЛЬНУЮ ЯРМАРКУ БАЙАНАЙ!

Уважаемые читатели!

27 ноября в «Айар» состоится большая ЯРМАРКА, подводящая итог месяцу Байанай (месяцу охоты и изобилия).

Если в течение этого месяца вы совершали покупки в любых магазинах «Айар» или в день ЯРМАРКИ сделаете покупки на сумму от 1500 рублей, то во время ЯРМАРКИ сможете принять участие в розыгрыше ценных призов. Розыгрыш состоится в тот же день офлайн и онлайн в нашей группе ВКонтакте https://vk.ru/ayar2022 в 18:00.

Что можно выиграть в розыгрыше?

-Сертификат на шубу от фабрики «Сардаана» на 30 000 рублей

-Сертификат на унты от магазина «Унты здесь» на 25 000 рублей

-Сертификат на шапку от салона «Фортуна» на 10 000 рублей

-Сертификат на обучение в автошколе «Успех+» на 20 000 рублей

-Фонарь от магазина «Ночная охота»

-Сертификат на отдых в сауне и бассейне от центра «Беневита» на 10 000 рублей

-Сертификаты от издательства «Айар» на 3000 и 5000 рублей.

Только в этот день вас ждут огромные скидки:

-50% на ВСЕ книги «Айар», включая новинки;

-50% на настольные игры;

-30% на сувениры;

-30% на одежду и аксессуары;

-Шведский стол с книгами почти за бесценок. За 1500 рублей вы сможете взять 7 разных книг;

-Торговля от компаний-партнеров. По доступным ценам будут продаваться строганина, различные яства из ягод Якутии и многое другое.

А также на ярмарке ждут:

ОЧИЩЕНИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ от психолога и ясновидящей Альбины Николаевны Саввиновой-Кыталыына. Кыталыына — профессиональный психолог, обучавшаяся в Конфедерации целителей России (Москва), занявшая 3-е место в конкурсе «Экстрасенсы Якутии» в 2016 году. Подробно о ней можно прочитать в книге-новинке от «Айар» «Айыылартан айдарыылаахтар, өбүгэлэртэн көҥүллээхтэр». Часы приема: 14:00-17:00 ч. Предварительная запись не требуется, предусматривается энергообмен.

А любителей веселья и азарта ждут игры «Ойбон» (корнхол) и «Меткий выстрел» (дартс). Победители получат отличные призы.

Гостей, совершивших покупку на этой ЯРМАРКЕ, мы не отпустим без подарка.

Вы сможете выбрать в подарок отрывной календарь 2027 из детства «Саха ыалын халандаара», настольную игру «Ыһыах», книги «Сиэр-туом, алгыстар», «Өбүгэ олоҕо-дьаһаҕа» или сладкие подарки (торт/конфеты «Птичье молоко»).

Ждем вас 27 ноября с 9:00 до 19:00 по адресу: Покровский тракт 7 км, д. 6/1, на ИЗОБИЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ БАЙАНАЙ от «АЙАР»✨

Приходите, участвуйте, радуйтесь, наслаждайтесь и выгодно выбирайте подарки для себя и родных!