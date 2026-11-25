Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) приступило к работе в рамках двадцать первого очередного пленарного заседания.

Депутатам предстоит рассмотреть более 40 вопросов, ключевым из которых станет принятие регионального бюджета на ближайшую трехлетку, сообщили в пресс-службе парламента.

Главным пунктом повестки является рассмотрение во втором, окончательном чтении законопроекта о государственном бюджете Якутии на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов, а также утверждение параметров бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС).

Значительный блок повестки посвящен социальной поддержке граждан. Парламентарии рассмотрят базовый законопроект об оказании психологической помощи населению, включая участников специальной военной операции и членов их семей, а также проект постановления о квотировании рабочих мест для трудоустройства ветеранов СВО. Кроме того, в повестку внесены поправки, касающиеся обеспечения жильем детей-сирот и порядка учета малоимущих граждан, и инициатива об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов в рамках борьбы со «сниффингом».

Помимо этого, народные депутаты планируют утвердить два обращения в адрес правительства Российской Федерации. Первое касается софинансирования из федерального центра внутрирегиональных авиаперевозок в Арктической зоне на маршрутах протяженностью свыше 600 километров, что должно позволить вдвое снизить стоимость авиабилетов для жителей отдаленных улусов. Второе обращение затрагивает введение выплат северных надбавок сотрудникам органов внутренних дел с первого дня службы при условии их постоянного проживания в регионе не менее пяти лет.