Верховный суд Республики Саха (Якутия) подтвердил законность приговора бывшему исполняющему обязанности директора музея-заповедника «Дружба» по делу о травмировании посетителя на необорудованной ледовой горке. Назначенное ранее наказание в виде двух лет лишения свободы условно вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе суда.

Уголовное дело было возбуждено по п. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в том числе предназначенных для детей до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Как установил Усть-Алданский районный суд, с января по март 2024 года в местности «Ой-Бэс» села Ары-Тит по распоряжению руководителя музея возвели девять ледовых горок для привлечения посетителей. 24 марта парк открыли для платного посещения, хотя горки не прошли необходимую сертификацию и не были официально допущены к эксплуатации. Должный контроль за работой инструкторов также не организовали. В результате в зоне выката одного из посетителей сбил человек, скатившийся сверху. Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В ходе процесса экс-руководитель вину не признала и настаивала на оправдании. Она утверждала, что парк открыли из-за большого наплыва гостей по согласованию с региональным Минкультуры, на площадке были размещены информационные таблички и ограждение в виде традиционной веревки «салама», а к трагедии привели действия самих посетителей, прошедших на закрытый спуск.

Однако суд счел вину доказанной. Строительно-техническая экспертиза показала, что эти ледовые горки относятся к аттракционам с высокой степенью риска и подлежат обязательной сертификации. Кроме того, при их работе были грубо нарушены требования ГОСТов: в конце спуска не было ни надежных ограждений, ни персонала, который должен помогать людям безопасно покинуть зону выката.

При вынесении приговора суд первой инстанции учел ряд смягчающих обстоятельств: совершение преступления впервые, положительные характеристики, состояние здоровья подсудимой, наличие у нее малолетних детей, в том числе ребенка-инвалида на иждивении, а также отсутствие претензий со стороны потерпевшего. В итоге женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год. Защита пыталась обжаловать это решение, но апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.