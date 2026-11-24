Как воскрешают мамонтов и проверяют пульс страны: географический диктант РГО

22 ноября, Якутск. Выходной день, когда город, казалось бы, должен спать, но актовый зал Академии наук Республики Саха (Якутия) гудел. Здесь собрались те, для кого Север – это не просто точка на карте, а пульсирующая артерия планеты. В этот день география и палеонтология слились в единый рассказ о том, кто мы, где мы живем и что оставили нам предки ледникового периода.

Главным событием стал Географический диктант. С 2015 года, по инициативе Русского географического общества и Президента России, эта акция превратилась из простой проверки знаний в главный интеллектуальный флешмоб страны. В 2026 году он прошел уже в тринадцатый раз. В прошлом году диктант объединил более 1,2 миллиона человек на 10 тысячах площадок в 89 регионах России и 130 странах мира – от палуб кораблей Тихоокеанского флота до Кроноцкого заповедника и Камской ГЭС.

Тридцать вопросов в этот день стали тестом на национальную идентичность. Диктант давно перестал быть локальным российским событием; он шагнул в Антарктиду и на другие континенты, став мягкой силой, которая знакомит мир с уникальностью нашей страны. В прошлом году вопросы были пронизаны 180-летием Русского географического общества, 80-летием Великой Победы и 500-летием освоения Северного морского пути. В этом году задания охватывали географию и связанные с ней культурные и исторические события России. Итоги и правильные ответы участники узнают в декабре текущего года.

Предлагаем видеорепортаж Академии наук Якутии с важного национального события:

Зачем мы пишем диктант?

Во-первых, чтобы сделать науку модной. Диктант актуализирует знания о России, превращая сухие факты из учебников в живую, захватывающую историю.

Во-вторых, чтобы снять страх перед ошибкой. Здесь нет победителей и проигравших. Это территория интеллектуального комфорта, где школьник, академик и полярник сидят за соседними партами. Диктант тренирует критическое мышление и работу с «картами», а в конце каждый получает электронное свидетельство – маленький, но весомый повод для гордости.

Перед тем как заполнить листы с ответами на сцену вышел Альберт Протопопов –руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии. Тема его лекции звучала как заголовок фантастического романа: «Гибель и воскрешение шерстистых мамонтов». Но никакой фантастики – только холодная, острая, как бивень, наука.

Почему 10–12 тысяч лет назад властелины тундростепи исчезли? Долгое время мы винили первобытных охотников. Но современная наука снимает с них часть вины. Да, древние люди били мамонтов ради мяса и бивней, но это был лишь дополнительный фактор. Последние популяции выживали там, где человека почти не было – например, на острове Врангеля, где эти гиганты продержались еще около 4 тысяч лет назад, уже в эпоху строительства египетских пирамид.

Главным палачом стал климат. Ледники отступили, и богатая травой тундростепь превратилась в сырые, непроходимые леса и болота. Кормовая база рухнула. К этому добавились генетические болезни: изолированные стада страдали от инбридинга (снижения генетического разнообразия за счет скрещивания генетически близкородственных особей), их иммунитет ослаб, и вид просто не смог адаптироваться к новой реальности. Вымирание мамонтов – это идеальный урок о том, насколько хрупкими могут быть даже самые могущественные экосистемы при резком изменении условий.

Но лекция в Академии наук Якутии была не о прошлом. Она была о будущем.

Сегодня мировая наука стоит на пороге биологической революции. Речь идет не о клонировании в духе «Парка Юрского периода», а о сложнейшей генной инженерии. Ученые работают с уникальными качествами вечной мерзлотой, где клетки сохраняются. Цель проектов по «воскрешению» – не просто выпустить мохнатого слона в тундру. Главная задача – восстановить плейстоценовую экосистему.

Ученые сегодня пытаются воссоздать мамонтовую степь, чтобы остановить таяние вечной мерзлоты. Огромные стада травоядных вытаптывают снег, открывая промерзшую землю холодному воздуху, и не дают болотам поглощать углекислый газ. Возвращение мамонтов (или их экологических заместителей) – это, возможно, самый оригинальный и амбициозный российский климатический проект (см. «Плейстоценовый парк»: https://pleistocenepark.ru/ru/ ), имеющий целью доказать возможность влияния на тепловой баланс регионов планеты.

Справка: «Плейстоценовый парк – это масштабный проект, целью которого является создание высокопродуктивной (пастбищной) экосистемы, схожей по своим принципам с экосистемой мамонтовых степей, доминировавшей в Евразии в позднем Плейстоцене. Проект направлен на отработку эффективных подходов в борьбе с изменениями климата методом «экосистемных решений».

В нашей родовой памяти якутян живет сакральный образ предков. В якутской традиции они были не просто мистиками с мифологическим сознанием, они были хранителями баланса природы.

То, что делают современные ученые в Академии наук, – это, по сути, та же работа, но переведенная на язык генетики и климатологии. Они слушают дыхание земли, считывают сигналы вечной мерзлоты и пытаются восстановить гармонию, нарушенную временем. Географический диктант и лекция о мамонтах – это две стороны одной медали. Одна проверяет, как и что мы знаем о своих границах на карте, а вторая исследует, как мы можем исцелить экосистемы земли.

Якутия в тот день напомнила: чтобы уверенно идти в будущее, нужно в деталях знать свою географию и с глубочайшим уважением относиться к тем, кто ходил по этой земле до нас.

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