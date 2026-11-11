Народный министр: И этим сказано всё

Народный министр

Феодосия Васильевна Габышева – выдающийся государственный и общественный деятель, педагог, учёный, организатор образования, доктор педагогических наук, профессор, академик Академии наук Республики Саха (Якутия). Её многолетняя деятельность неразрывно связана с развитием образования и науки, сохранением родных языков, духовного и культурного наследия народов Якутии.

От сельского учителя до государственного деятеля

Жизненный и профессиональный путь Феодосии Васильевны Габышевой – пример преданности избранному делу, ответственности перед обществом и искренней любви к родной земле. Начав трудовую деятельность учителем сельской школы, она прошла большой путь до руководителя системы образования республики, государственного деятеля и признанного учёного.

В центре её профессиональных интересов всегда находились человек, ребёнок, учитель и будущее родного края. Она последовательно отстаивала идею доступного и качественного образования для каждого ребёнка, независимо от места его проживания, уделяла особое внимание поддержке педагогов, совершенствованию образовательной системы и созданию условий для развития подрастающего поколения.

На службе республики

Значительная часть профессиональной биографии Феодосии Васильевны связана с государственной деятельностью. В 2003–2010 и 2014–2016 годах она занимала должность министра образования Республики Саха (Якутия). В 2010–2014 годах работала заместителем Председателя Правительства республики, а в 2016–2018 годах – первым заместителем министра образования и науки Республики Саха (Якутия).

В 2018–2023 годах Феодосия Васильевна была депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), возглавляла комитет по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций.

На ответственных государственных постах она уделяла особое внимание развитию региональной системы образования и науки, повышению качества обучения, внедрению современных образовательных технологий и укреплению профессионального потенциала педагогического сообщества.

Её деятельность была направлена на решение задач, имеющих особое значение для северных территорий: обеспечение доступности образования, учёт природно-климатических и социально-культурных особенностей региона, сохранение национальных традиций и создание возможностей для полноценного развития детей.

Наука, родные языки и культурное наследие

Феодосия Васильевна Габышева известна не только как государственный деятель, но и как исследователь, внёсший вклад в развитие педагогической науки. Её научные интересы охватывают модернизацию образования, лингводидактику, этнопедагогику, сохранение и развитие родных языков, а также совершенствование образовательных моделей с учётом особенностей северных территорий.

Особое место в её деятельности занимает сохранение языкового многообразия и культурной самобытности народов Якутии. Родной язык рассматривается ею не только как средство общения, но и как важнейшая часть исторической памяти, духовного наследия и национальной идентичности.

С 2023 года Феодосия Васильевна возглавляет Центр изучения, сохранения и развития родных языков Академии наук Республики Саха (Якутия). На этом направлении она продолжает работу по поддержке родных языков, развитию научных исследований и передаче культурного наследия будущим поколениям.

Образование, основанное на традициях и опыте народа

Значительный вклад Феодосии Васильевны связан с развитием агротехнологического и кочевого образования, сохранением традиционных знаний, трудового и производственного воспитания детей.

Для Якутии, где природные условия, уклад жизни и культурные традиции разных народов тесно связаны с образовательной практикой, эти направления имеют особую значимость. Они помогают соединять современные образовательные подходы с накопленным поколениями опытом, формировать у детей уважение к труду, родной земле и традициям своего народа.

Феодосия Васильевна активно участвует в общественной и профессиональной деятельности. Она является президентом Союза агрошкол, президентом Ассоциации народной педагогики, председателем регионального отделения Всероссийского педагогического собрания, главным экспертом Российской академии наук, членом Лиги женщин-учёных и других общественных объединений.

Её работа объединяет научный поиск, практический опыт педагогов и стремление сохранить лучшие традиции народного образования, отвечая при этом требованиям современности.

Признание заслуг и общественное уважение

Многолетний добросовестный труд Феодосии Васильевны Габышевой получил высокое государственное и общественное признание.

Она является кавалером ордена Почёта, заслуженным работником образования Республики Саха (Якутия), отличником просвещения РСФСР. Награждена Почётными грамотами Президента Российской Федерации и Главы Республики Саха (Якутия), знаком отличия «Гражданская доблесть», медалью А. С. Макаренко «За педагогическую доблесть» и другими наградами.

Среди её достижений – государственная премия имени С.А. Новгородова и победа в окружном этапе Дальневосточного федерального округа общественной премии «Гордость нации».

Феодосии Васильевне присвоены звания почётного гражданина ряда районов и наслегов Республики Саха (Якутия). Однако особое значение имеет народное признание, выраженное в почётном имени «Народный министр».

Это имя отражает уважение людей к её многолетнему труду, профессиональной преданности и стремлению служить интересам республики. За официальными должностями и высокими званиями стоит главное – многолетняя работа ради развития образования, поддержки учителей и благополучия будущих поколений.

Жизненное кредо – с уважением к прошлому и любовью к настоящему

В основе жизненной позиции Феодосии Васильевны лежат глубокое уважение к человеку, ответственность перед обществом, верность своему делу и любовь к родной земле. Умение преодолевать трудности, следовать своей мечте, не бояться перемен и пересматривать устоявшиеся представления помогают ей сохранять активную жизненную позицию и продолжать профессиональную деятельность.

Её жизненное кредо выражено в словах: «С уважением к прошлому, с любовью к настоящему».

В этой фразе заключены основные принципы её многолетнего служения: бережное отношение к историческому и культурному наследию, открытость новым идеям, стремление к развитию и ответственность за будущее новых поколений.

Путь Феодосии Васильевны Габышевой – это история профессионального становления, научного поиска и общественного служения. От сельской школы до руководящих государственных должностей, от развития образовательной системы до исследований в области родных языков и народной педагогики – все этапы её деятельности объединены стремлением сохранить духовные ценности народа и создать условия для достойного будущего детей Якутии.

«Народный министр» – это не просто почётное имя. Это выражение общественного уважения к человеку, чья жизнь и деятельность связаны со служением родной республике, образованию, науке и своему народу. Сегодня, в день рождения Феодосии Васильевны, желаем крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений на благо республики!

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