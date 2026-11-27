В Сокровищнице археологических древностей Якутии

Виртуальная экскурсия от Академии наук Якутии

Четыреста тысяч лет. В масштабах человеческой жизни это не просто цифра – это вечность. Именно тогда, в эпоху древнекаменного века – палеолита, первые люди шагнули на промёрзшую землю Якутии, о чем свидетельствуют находки на знаменитой палеолитической стоянке Диринг-Юрях. Эти люди пришли в мир, где ещё не было привычных нам карт, но уже существовала великая, суровая красота Севера.

Эти цифры – вполне устоявшаяся хронология, однако отцы-основатели нынешнего Музея арктической археологии были уверены, что истинная хронология уходит вглубь до нескольких миллионов лет, соперничая с датировками самых древних африканских археологических находок первочеловека.

Каменный век – самый долгий и самый честный период в истории человечества. Эпоха, когда единственным щитом от ледяного дыхания Арктики и единственным ключом к выживанию был камень. Но человек оказался гениальным инженером. Из подручных материалов – дерева, кости, бивня мамонта, створок речных раковин – он начал собирать свою цивилизацию. Пиление, сверление, шлифование – эти приёмы не были придуманы в патентных бюро, они родились в замёрзших ладонях охотников на мамонта. А на излёте каменного века, в неолите, из глины и огня человек создал первый искусственный материал – керамику, навсегда изменив правила игры со временем.

Представьте нить. Тончайшую, почти невесомую, способную оборваться от одного неосторожного выдоха. Теперь представьте, что этой нити четыре тысячи лет. В 1980 году один из отрядов Приленской археологической экспедиции под руководством С.П. Кистенёва совершил невозможное: на Нижней Колыме, в Заполярье, в Родинкском захоронении, из вечной мерзлоты были подняты бусы. Женское неолитическое погребение сохранило сокровище, которое по всем законам логики не должно было дожить до наших дней – украшения из скорлупы яиц крупных птиц и раковин пресноводных моллюсков.

Эти артефакты – лишь малая часть того, что скрывают фонды Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра РС(Я). Экспозиция камня ломает стереотип о дикости наших предков. Сегодня, чтобы коснуться этой бездны веков, не нужно спускаться в вечную мерзлоту. Достаточно переступить порог Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой.

Академия наук Якутии приглашает на виртуальную экскурсию, гидом которой станет известный якутский археолог Виктор Дьяконов.

С 2019 года этот храм памяти носит имя своего создателя – почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Светланы Александровны Федосеевой, доктора исторических наук, заслуженного ветерана СО РАН, академика, чьи регалии (от заслуженного деятеля науки ЯАССР до члена Нью-Йоркской академии наук) меркнут перед главным титулом – человек, открывший миру цивилизацию вечной мерзлоты вместе со своим супругом, известнейшим археологом, действительным членом Академии наук РС(Я) – Юрием Алексеевичем Мочановым.

Справки

Юрий Алексеевич Мочанов (8 ноября 1934 – 20 октября 2020) – советский и российский археолог, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ (1995), действительный член Академии наук РС(Я), начальник Приленской археологической экспедиции.

Образование. Окончил историческое (по другим данным – восточное) отделение Ленинградского университета в 1957 г.; до этого – Нахимовское военно-морское училище.

Карьера. С 1956 г. работал в Музее Арктики и Антарктики и в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. С 1963 г. – в якутском Институте языка, литературы и истории (позже ИГИ АН РС(Я)); с 1964 г. и до конца жизни – начальник постоянно действующей Приленской археологической экспедиции.

Масштаб работ. Под его руководством экспедиция охватила регион от Енисея до Тихоокеанского побережья и от островов Ледовитого океана до бассейна Амура. Открыто и исследовано более 1000 археологических памятников – от древнейшего палеолита до раннеякутской культуры XVIII века.

Главные открытия и идеи

Диринг-Юрях. На берегу Лены обнаружены каменные орудия дирингской культуры возрастом ориентировочно 260–370 тыс. лет.

На берегу Лены обнаружены каменные орудия дирингской культуры возрастом ориентировочно 260–370 тыс. лет. Дюктайская культура. Открыта верхнепалеолитическая дюктайская культура.

Открыта верхнепалеолитическая дюктайская культура. Периодизация. Совместно с женой, доктором исторических наук Светланой Федосеевой, установил периодизацию древних культур Якутии, которая используется до сих пор.3 источника

Совместно с женой, доктором исторических наук Светланой Федосеевой, установил периодизацию древних культур Якутии, которая используется до сих пор.3 источника Гипотеза. Автор гипотезы о внетропической прародине человека – становлении Homo sapiens sapiens в Якутии (справка дана по открытым источникам).

Награды и звания

Заслуженный деятель науки РФ и РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, академик РАЕН (1991), АН РС(Я), Нью-Йоркской академии наук, член Географического общества России и США, Бюро Национального комитета ЮНЕСКО.

Коллеги называли его «самураем якутской археологии»: честным, бескомпромиссным и доброжелательным человеком, не боявшимся отстаивать свою точку зрения.

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Дьяконов Виктор Михайлович – российский археолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия), заведующий Якутской комплексной лабораторией археологии Крайнего Севера (ArcheoFarN) Института археологии и этнографии СО РАН, старший научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

Окончил историческое отделение историко-юридического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова в 1998 году. В 2001 году окончил аспирантуру того же университета по специальности «Археология». Учителя: А.С. Кириллин и А.Н. Алексеев. В 2009 году в г. Новосибирске защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поздний неолит Центральной Якутии (по материалам памятников долины Туймаада)». Научный руководитель – А.Н. Алексеев.

Научные интересы:

Археология Якутии (от палеолита до этнографической современности).

Древние ремёсла и гончарное дело.

Этногенез народов Северо-Востока Азии.

Первобытное искусство (в том числе изучение писаниц и святилищ).

Погребальные ритуалы, традиционные верования и религии.

Трансляция культурных традиций, транзит сырья и технологий.

Охрана объектов археологического наследия.

История археологического изучения и биобиблиография ученых Якутии.

Со школьной скамьи проявил интерес к археологии, с 1988 г. посещал Малую археологическую академию при ИЯЛИ ЯФ АН СССР и ЯГУ. В археологических разведках и раскопках принимает участие ежегодно с 1994 года на протяжении уже более 30 полевых сезонов. Работал на территории почти всех районов Республики Саха (Якутия), в том числе в арктической зоне, в составе археологических экспедиций ЯГУ (СВФУ), ИГИиПМНС СО РАН, АН РС(Я), АНИЦ РС(Я), ИАЭТ СО РАН.

География его исследований включает:

Долину Туймаада и г. Якутск.

Все без исключения районы Якутии южнее Северного Полярного круга.

Оленёкский, Булунский, Усть-Янский, Абыйский, Нижнеколымский районы в арктической зоне Якутии.

Архипелаги Новосибирских и Медвежьих островов в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском.

Качугский и Жигаловский районы Иркутской области, Аяно-Майский район Хабаровского края.

Стационарные раскопки многослойных стоянок Улахан Сегеленнях (р. Токко, Олекминский район), Хатынгнаах II (р. Вилюй, Мирнинский район), стоянок Муорхан I, II (Вилюйский район), стоянок Вилюйское Шоссе, Нелегер III, Ферменное Озеро и других (территория ГО «Город Якутск»), Ой-Муранского неолитического могильника (Хангаласский улус).

В его послужном списке археологические сплавные разведки по рекам Лена, Нюя, Токко, Чара, Олёкма, Тимптон, Мая, Уяндина, Индигирка, Оленёк.

С 2012 г. В.М. Дьяконов дважды аттестовался в Министерстве культуры РФ на эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Подготовил около 300 актов ГИКЭ для различных организаций по объектам в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, Иркутской и Магаданской областях, Республиках Бурятия и Тыва, а также проектную документацию – Разделы по обеспечению сохранности объектов археологического наследия «Стоянка Улахан-Ботуобуя II», «Стоянка Куччугунуур», «Стоянка Хоронноох-Вилюйский», «Стоянка Хатынгнаах II» в зоне затопления ложа Вилюйской ГЭС-3, «Культурный слой исторической части города Якутска (XVII – начало XX вв.)» в районе строительства гостиницы «COSMOS» на территории бывшей городской бани в г. Якутске, «Якутский острог» в районе строительства многоквартирного жилого дом по ул. Каландаришвили в квартале 64 г. Якутска, «Поселение Хаптагай» в районе строящегося Ленского моста, которые были успешно реализованы в ходе самых масштабных археологических раскопок в Якутии за последние годы.

В.М. Дьяконов открыл и обследовал около 250 разновременных археологических памятников на территории Якутии, впервые обосновал многолинейность культур бронзового века Якутии, выделив новые археологические культуры и типы в неолите и эпохе палеометалла. Является признанным в России и за рубежом специалистом-археологом широкого профиля, выступал с докладами на многих международных, всероссийских, региональных научных конференциях и симпозиумах в различных городах России, а также в Канаде, Японии, Монголии и Турции. В 2019 г. по приглашению японских коллег читал лекции об археологии Якутии в Токийском университете и Университете Хоккайдо. Является автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе 5 коллективных монографий, опубликованных во многих городах России, а также в Великобритании, США, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Индии, Монголии, Сингапуре, Казахстане, Японии и Китае на русском, якутском, английском, китайском, японском, турецком и монгольском языках.

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