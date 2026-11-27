Окунитесь в глубь веков: Что скрывает Сокровищница археологических древностей Якутии
В Сокровищнице археологических древностей Якутии
Виртуальная экскурсия от Академии наук Якутии
Четыреста тысяч лет. В масштабах человеческой жизни это не просто цифра – это вечность. Именно тогда, в эпоху древнекаменного века – палеолита, первые люди шагнули на промёрзшую землю Якутии, о чем свидетельствуют находки на знаменитой палеолитической стоянке Диринг-Юрях. Эти люди пришли в мир, где ещё не было привычных нам карт, но уже существовала великая, суровая красота Севера.
Эти цифры – вполне устоявшаяся хронология, однако отцы-основатели нынешнего Музея арктической археологии были уверены, что истинная хронология уходит вглубь до нескольких миллионов лет, соперничая с датировками самых древних африканских археологических находок первочеловека.
Каменный век – самый долгий и самый честный период в истории человечества. Эпоха, когда единственным щитом от ледяного дыхания Арктики и единственным ключом к выживанию был камень. Но человек оказался гениальным инженером. Из подручных материалов – дерева, кости, бивня мамонта, створок речных раковин – он начал собирать свою цивилизацию. Пиление, сверление, шлифование – эти приёмы не были придуманы в патентных бюро, они родились в замёрзших ладонях охотников на мамонта. А на излёте каменного века, в неолите, из глины и огня человек создал первый искусственный материал – керамику, навсегда изменив правила игры со временем.
Представьте нить. Тончайшую, почти невесомую, способную оборваться от одного неосторожного выдоха. Теперь представьте, что этой нити четыре тысячи лет. В 1980 году один из отрядов Приленской археологической экспедиции под руководством С.П. Кистенёва совершил невозможное: на Нижней Колыме, в Заполярье, в Родинкском захоронении, из вечной мерзлоты были подняты бусы. Женское неолитическое погребение сохранило сокровище, которое по всем законам логики не должно было дожить до наших дней – украшения из скорлупы яиц крупных птиц и раковин пресноводных моллюсков.
Эти артефакты – лишь малая часть того, что скрывают фонды Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра РС(Я). Экспозиция камня ломает стереотип о дикости наших предков. Сегодня, чтобы коснуться этой бездны веков, не нужно спускаться в вечную мерзлоту. Достаточно переступить порог Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой.
Академия наук Якутии приглашает на виртуальную экскурсию, гидом которой станет известный якутский археолог Виктор Дьяконов.
С 2019 года этот храм памяти носит имя своего создателя – почетного гражданина Республики Саха (Якутия) Светланы Александровны Федосеевой, доктора исторических наук, заслуженного ветерана СО РАН, академика, чьи регалии (от заслуженного деятеля науки ЯАССР до члена Нью-Йоркской академии наук) меркнут перед главным титулом – человек, открывший миру цивилизацию вечной мерзлоты вместе со своим супругом, известнейшим археологом, действительным членом Академии наук РС(Я) – Юрием Алексеевичем Мочановым.
Справки
Юрий Алексеевич Мочанов (8 ноября 1934 – 20 октября 2020) – советский и российский археолог, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки РФ (1995), действительный член Академии наук РС(Я), начальник Приленской археологической экспедиции.
- Образование. Окончил историческое (по другим данным – восточное) отделение Ленинградского университета в 1957 г.; до этого – Нахимовское военно-морское училище.
- Карьера. С 1956 г. работал в Музее Арктики и Антарктики и в Ленинградском отделении Института археологии АН СССР. С 1963 г. – в якутском Институте языка, литературы и истории (позже ИГИ АН РС(Я)); с 1964 г. и до конца жизни – начальник постоянно действующей Приленской археологической экспедиции.
- Масштаб работ. Под его руководством экспедиция охватила регион от Енисея до Тихоокеанского побережья и от островов Ледовитого океана до бассейна Амура. Открыто и исследовано более 1000 археологических памятников – от древнейшего палеолита до раннеякутской культуры XVIII века.
Главные открытия и идеи
- Диринг-Юрях. На берегу Лены обнаружены каменные орудия дирингской культуры возрастом ориентировочно 260–370 тыс. лет.
- Дюктайская культура. Открыта верхнепалеолитическая дюктайская культура.
- Периодизация. Совместно с женой, доктором исторических наук Светланой Федосеевой, установил периодизацию древних культур Якутии, которая используется до сих пор.3 источника
- Гипотеза. Автор гипотезы о внетропической прародине человека – становлении Homo sapiens sapiens в Якутии (справка дана по открытым источникам).
Награды и звания
Заслуженный деятель науки РФ и РС(Я), лауреат Государственной премии РС(Я) в области науки и техники, академик РАЕН (1991), АН РС(Я), Нью-Йоркской академии наук, член Географического общества России и США, Бюро Национального комитета ЮНЕСКО.
Коллеги называли его «самураем якутской археологии»: честным, бескомпромиссным и доброжелательным человеком, не боявшимся отстаивать свою точку зрения.
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Дьяконов Виктор Михайлович – российский археолог, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Музея арктической археологии им. С.А. Федосеевой Арктического научно-исследовательского центра Республики Саха (Якутия), заведующий Якутской комплексной лабораторией археологии Крайнего Севера (ArcheoFarN) Института археологии и этнографии СО РАН, старший научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».
Окончил историческое отделение историко-юридического факультета Якутского государственного университета им. М.К. Аммосова в 1998 году. В 2001 году окончил аспирантуру того же университета по специальности «Археология». Учителя: А.С. Кириллин и А.Н. Алексеев. В 2009 году в г. Новосибирске защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поздний неолит Центральной Якутии (по материалам памятников долины Туймаада)». Научный руководитель – А.Н. Алексеев.
Научные интересы:
- Археология Якутии (от палеолита до этнографической современности).
- Древние ремёсла и гончарное дело.
- Этногенез народов Северо-Востока Азии.
- Первобытное искусство (в том числе изучение писаниц и святилищ).
- Погребальные ритуалы, традиционные верования и религии.
- Трансляция культурных традиций, транзит сырья и технологий.
- Охрана объектов археологического наследия.
- История археологического изучения и биобиблиография ученых Якутии.
Со школьной скамьи проявил интерес к археологии, с 1988 г. посещал Малую археологическую академию при ИЯЛИ ЯФ АН СССР и ЯГУ. В археологических разведках и раскопках принимает участие ежегодно с 1994 года на протяжении уже более 30 полевых сезонов. Работал на территории почти всех районов Республики Саха (Якутия), в том числе в арктической зоне, в составе археологических экспедиций ЯГУ (СВФУ), ИГИиПМНС СО РАН, АН РС(Я), АНИЦ РС(Я), ИАЭТ СО РАН.
География его исследований включает:
- Долину Туймаада и г. Якутск.
- Все без исключения районы Якутии южнее Северного Полярного круга.
- Оленёкский, Булунский, Усть-Янский, Абыйский, Нижнеколымский районы в арктической зоне Якутии.
- Архипелаги Новосибирских и Медвежьих островов в морях Лаптевых и Восточно-Сибирском.
- Качугский и Жигаловский районы Иркутской области, Аяно-Майский район Хабаровского края.
- Стационарные раскопки многослойных стоянок Улахан Сегеленнях (р. Токко, Олекминский район), Хатынгнаах II (р. Вилюй, Мирнинский район), стоянок Муорхан I, II (Вилюйский район), стоянок Вилюйское Шоссе, Нелегер III, Ферменное Озеро и других (территория ГО «Город Якутск»), Ой-Муранского неолитического могильника (Хангаласский улус).
- В его послужном списке археологические сплавные разведки по рекам Лена, Нюя, Токко, Чара, Олёкма, Тимптон, Мая, Уяндина, Индигирка, Оленёк.
С 2012 г. В.М. Дьяконов дважды аттестовался в Министерстве культуры РФ на эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ). Подготовил около 300 актов ГИКЭ для различных организаций по объектам в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Хабаровском, Забайкальском и Камчатском краях, Иркутской и Магаданской областях, Республиках Бурятия и Тыва, а также проектную документацию – Разделы по обеспечению сохранности объектов археологического наследия «Стоянка Улахан-Ботуобуя II», «Стоянка Куччугунуур», «Стоянка Хоронноох-Вилюйский», «Стоянка Хатынгнаах II» в зоне затопления ложа Вилюйской ГЭС-3, «Культурный слой исторической части города Якутска (XVII – начало XX вв.)» в районе строительства гостиницы «COSMOS» на территории бывшей городской бани в г. Якутске, «Якутский острог» в районе строительства многоквартирного жилого дом по ул. Каландаришвили в квартале 64 г. Якутска, «Поселение Хаптагай» в районе строящегося Ленского моста, которые были успешно реализованы в ходе самых масштабных археологических раскопок в Якутии за последние годы.
В.М. Дьяконов открыл и обследовал около 250 разновременных археологических памятников на территории Якутии, впервые обосновал многолинейность культур бронзового века Якутии, выделив новые археологические культуры и типы в неолите и эпохе палеометалла. Является признанным в России и за рубежом специалистом-археологом широкого профиля, выступал с докладами на многих международных, всероссийских, региональных научных конференциях и симпозиумах в различных городах России, а также в Канаде, Японии, Монголии и Турции. В 2019 г. по приглашению японских коллег читал лекции об археологии Якутии в Токийском университете и Университете Хоккайдо. Является автором и соавтором более 200 научных работ, в том числе 5 коллективных монографий, опубликованных во многих городах России, а также в Великобритании, США, Нидерландах, Испании, Швейцарии, Индии, Монголии, Сингапуре, Казахстане, Японии и Китае на русском, якутском, английском, китайском, японском, турецком и монгольском языках.
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