Вот такие перепады: От -12° до -45°
Вот такие перепады: От -12° до -45°
На большей части республики ожидается небольшой, на юге местами умеренный, на северо-востоке умеренный, в Абыйском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Момском районах сильный снег, ветер умеренный, в Усть-Янском, Абыйском, Верхнеколымском, Среднеколымском, Нижнеколымском районах, на арктическом побережье порывы северо-западного до 16-21 м/с, метели. Температура воздуха ночью -33-38°, в низинах -40-45°, на западе, Колыме -25-30°, местами -18-23°, днем -28-33°, в низинах -33-38°, на западе, юге, Колыме -18-23, местами -12-17°.
В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер северо-западный 2-7 м/c. Температура ночью -34-36°, днем -30-32°
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