Зарядка для ума на 15 секунд: найдите ошибку в спичечном примере 42 + 27 = 70

Зарядка для ума на 15 секунд: найдите ошибку в спичечном примере 42 + 27 = 70

Чувствуете, что голова идет кругом от повседневной рутины и бесконечных списков дел? Самое время сделать небольшую паузу, налить себе чашечку чая и немного перезагрузиться! Специально для читателей SakhaLife наш автор Денис Долганов подготовил свежую порцию «гимнастики для ума» — очередную увлекательную головоломку со спичками.

Взгляните на иллюстрацию. Перед вами почти обычный школьный пример: 42 + 27 = 70.

Даже без калькулятора видно, что математика тут слегка «хромает» — ведь если сложить 42 и 27, получится 69, а никак не 70. Не хватает всего одной единички! Но не спешите списывать это на опечатку, ведь в этой неточности и кроется вся суть задания.

Ваша задача: исправить это досадное математическое недоразумение, переложив с места на место всего одну спичку.

Не торопитесь сразу листать страницу вниз в поисках ответа! Бросьте себе вызов: сможете ли вы раскусить эту задачку хотя бы за 20 секунд? Включите воображение и внимательно присмотритесь к цифрам. Маленькая подсказка: ломать спички или просто убирать их со стола нельзя, а знаки «плюс» и «равно» в этот раз вообще трогать не придется.

Ну что, уже догадались, какую цифру нужно трансформировать?

Готовы сверить часы? Вот и правильное решение!

Ларчик открывался очень просто. Нам нужно было увеличить левую часть уравнения ровно на единицу. Для этого обратим внимание на число 42, а точнее — на саму двойку.

Чтобы исправить пример, нужно забрать одну спичку у этой первой цифры 2 (нижнюю левую вертикальную) и переставить к ней же на правую сторону. Вуаля! Двойка легким движением руки превращается в тройку.

В итоге у нас получается абсолютно верное равенство: 43 + 27 = 70. С математикой больше не поспоришь!

А чем вообще полезны такие задачки?

Казалось бы, просто детская забава со спичками на пару минут. Но на самом деле, такие головоломки — это отличный экспресс-тренажер для нашего серого вещества, и вот почему:

Прокачивается нестандартное мышление. Мы привыкли видеть цифры неизменными, а тут мозгу приходится воспринимать их как конструктор. Это отлично развивает когнитивную гибкость — умение находить выход из неочевидных ситуаций в реальной жизни.

Мы привыкли видеть цифры неизменными, а тут мозгу приходится воспринимать их как конструктор. Это отлично развивает когнитивную гибкость — умение находить выход из неочевидных ситуаций в реальной жизни. Тренируется внимание к деталям. В поиске нужного хода мозг учится концентрироваться и замечать мелочи, которые обычно ускользают от взгляда.

В поиске нужного хода мозг учится концентрироваться и замечать мелочи, которые обычно ускользают от взгляда. Создаются новые нейронные связи. Любая непривычная нагрузка для ума — это лучшая профилактика старения мозга и способ сохранить ясность ума на долгие годы.

Любая непривычная нагрузка для ума — это лучшая профилактика старения мозга и способ сохранить ясность ума на долгие годы. Это отличный антистресс! Когда вы наконец находите правильное решение и пазл складывается, мозг получает порцию дофамина — гормона радости и удовлетворения. Маленькая победа, а настроение уже улучшилось!

Другие примеры

Тест на логику: Сможете передвинуть спичку, чтобы исправить пример?

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