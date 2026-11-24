Три слова с подвохом и одно верное: проверьте, в каком слове нет орфографической ошибки

Вы точно грамотный человек, если сразу скажете, в каком слове нет ошибки

Замечали ли вы, как смартфоны и умные клавиатуры постепенно разучили нас следить за правописанием? Мы так привыкли полагаться на вездесущую автозамену и подсказки Т9, что в дружеских переписках просто машем рукой на правила — мол, мы же не на диктанте по русскому языку!

Однако такая минутная расхлябанность очень быстро входит в привычку. И вот мы уже сами не замечаем, как начинаем делать обидные и нелепые ошибки в важных рабочих чатах, деловых письмах или учебных проектах.

Чтобы взбодрить память и проверить свои знания на прочность, автор издания SakhaLife Евдокия Сутакова приготовила для наших читателей небольшую лингвистическую разминку. Давайте узнаем, сможете ли вы справиться с заданием без помощи гаджетов!

Задание: найдите правильный вариант

Перед вами четыре слова, которые мы часто используем в повседневной жизни. Но вот беда — в трех из них спрятались грубые орфографические ошибки, и лишь одно написано абсолютно грамотно:

Линолиум Заведущий Канапэ Какофония

Ваша задача — внимательно посмотреть на этот список и определить, в каком слове нет ошибки.

Не спешите пользоваться поисковиком или сразу пролистывать страницу к ответу. Отключите свой внутренний «автокорректор», положитесь на зрительную память и выберите один вариант. Готовы? Тогда давайте разбираться!

Правильный ответ и работа над ошибками

Если вы выбрали вариант под номером 4 (Какофония) — примите наши поздравления! У вас отличное чутье на правила русского языка.

Многие люди по ошибке пишут это слово через «о» — «кокофония» (видимо, по ассоциации со словом «кокос» или кудахтаньем курицы). Однако это слово пришло к нам из древнегреческого языка (kakos — дурной, плохой и phone — звук), поэтому в первом слоге пишется именно буква «а». Так что «какофония» (хаотическое нагромождение звуков) — это единственное верное решение вопроса о том, в каком слове нет ошибки.

А что же не так с остальными словами? Давайте исправим ошибки:

Не «линолиум», а «линолЕум». При быстрой речи нам действительно слышится звук «и», но проверять это слово нужно словарем. Оно образовано от двух латинских слов: linum (лен, полотно) и oleum (масло). Именно из-за «масляного» корня в середине слова всегда пишется буква «е».

При быстрой речи нам действительно слышится звук «и», но проверять это слово нужно словарем. Оно образовано от двух латинских слов: linum (лен, полотно) и oleum (масло). Именно из-за «масляного» корня в середине слова всегда пишется буква «е». Не «заведущий», а «заведуЮщий». В разговорной речи мы часто ленимся и «проглатываем» звуки, упрощая длинные слова. Но на письме выбрасывать суффикс «-ющ-» ни в коем случае нельзя (слово образовано от глагола заведовать — они заведуют).

В разговорной речи мы часто ленимся и «проглатываем» звуки, упрощая длинные слова. Но на письме выбрасывать суффикс «-ющ-» ни в коем случае нельзя (слово образовано от глагола заведовать — они заведуют). Не «канапэ», а «канапЕ». Маленькие праздничные бутерброды пришли к нам из французского языка. И хотя мы произносим последний слог твердо — через звук [э], по правилам русской орфографии в иноязычных словах после твердых согласных пишется буква «е» (точно так же, как в словах кафе, пюре, купе или тире).

Интересный факт о русском языке

Раз уж мы заговорили о необычном правописании, знаете ли вы, что в русском языке существуют слова, в которых пишутся сразу три буквы «е» подряд?

Многие считают такое написание опечаткой или глупой ошибкой, но эти слова абсолютно реальны и зафиксированы во всех орфографических словарях! Самые известные примеры:

Длинношеее — прилагательное среднего рода, обозначающее животное с длинной шеей (например, длинношеее животное жираф).

— прилагательное среднего рода, обозначающее животное с длинной шеей (например, длинношеее животное жираф). Змееед — хищная птица из семейства ястребиных, которая, как легко догадаться, охотится на змей.

Другие примеры

Тест на грамотность: В каком слове пропущена буква С?