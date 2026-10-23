Тест на грамотность: какое слово написано правильно?

Грамотность под вопросом: Массон, Капуччино, Дуршлак или Грейпфрут — что написано правильно?

Один из четырёх — верный: проверьте, сможете ли вы найти слово, которое написано правильно

В современном мире мы пишем тексты постоянно: общаемся в мессенджерах, отправляем рабочие письма, оставляем комментарии в социальных сетях. И хотя автозамена часто приходит на помощь, грамотная речь и письмо остаются нашей главной визитной карточкой. Умение писать без ошибок говорит об уважении к собеседнику, начитанности и высоком уровне культуры. Согласитесь, даже самая блестящая мысль может померкнуть, если она написана с грубой орфографической ошибкой.

Давайте проверим, насколько хорошо вы помните правила и словарные слова! Редактор нашего издания SakhaLife Денис Долганов подготовил для вас мини-упражнение по русскому языку. Перед вами четыре слова, которые мы часто используем в повседневной жизни. Но вот в чём подвох: три из них написаны с ошибками, и лишь одно написано правильно.

Задание

Внимательно посмотрите на этот список:

Массон Капуччино Дуршлак Грейпфрут

Какое из этих слов не содержит ошибки? Постарайтесь не использовать словари и поисковики. Дайте себе несколько секунд на размышление, прислушайтесь к своей языковой интуиции и сделайте выбор.

Выбрали? Тогда давайте разбираться!

Ответы и разбор ошибок

Если вы выбрали слово Грейпфрут, поздравляем — у вас отличное чувство языка! Именно оно здесь написано без ошибок. А теперь давайте разберем, что не так с остальными словами.

1. Массон — неверно

Хотя при произношении нам часто хочется удвоить согласную, в русском языке это слово пишется с одной буквой «с» — масон. Оно пришло к нам из французского языка (maçon — вольный каменщик), где удвоенной согласной тоже нет.

2. Капуччино — неверно

Это настоящая боль всех бариста и любителей кофе. В итальянском оригинале (cappuccino) действительно есть удвоенные согласные. Однако, заимствуя это слово, русский язык адаптировал его под свои нормы. Официально зафиксированное словарное написание — капучино (с одной «п» и одной «ч»).

3. Дуршлак — неверно

Очень распространенная ошибка, возникающая из-за того, что на конце слова звук оглушается. На самом деле слово пишется через букву «г» — дуршлаг. Оно образовано от немецкого durchschlagen, что переводится как «пробивать насквозь» или «процеживать». Никакой буквы «к» в оригинале нет.

4. Грейпфрут — ВЕРНО

А вот это слово написано абсолютно верно. Ошибка, которую часто в нём допускают — добавляют лишнюю букву «й» во вторую часть слова (пишут «грейпфруйт»). Но если вспомнить английский оригинал grapefruit (grape — виноград, fruit — фрукт), становится понятно, что никакой буквы «й» перед «т» быть не может.

Интересный факт про русский язык

А знаете ли вы, что в русском языке существует слово, в котором вообще нет корня?

Это глагол «вынуть».

Если разобрать его по составу, то мы увидим приставку вы-, суффикс -ну- и окончание (суффикс инфинитива) -ть. А где же корень? Оказывается, исторически он там был (корень -им-, как в слове «вынимать»), но в процессе эволюции языка он просто «выпал», исчез из структуры слова. Это единственный подобный случай в нашем богатом и удивительном языке!

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