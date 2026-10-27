Тест на грамотность: Какое слово из 4 написано без ошибок?

Сможете найти слово, написанное без ошибок? Проверьте себя в мини-тесте SakhaLife: четыре варианта, правильный ответ и разбор орфографии.

Найдите слово без ошибок: мини-тест по русскому языку от SakhaLife

Грамотная речь помогает ясно выражать мысли, избегать недопонимания и уверенно общаться в разных ситуациях. Она важна не только при написании официальных документов или деловых писем: правильно составленное сообщение другу, объявление или комментарий тоже делают общение понятнее.

Но даже хорошо знакомые слова иногда вызывают сомнения. В одних легко перепутать гласные, в других — пропустить согласную или поставить не тот знак. Предлагаем проверить свою внимательность с помощью небольшого упражнения.

Редактор нашего издания SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила для читателей мини-упражнение по русскому языку. Перед вами четыре слова, и только одно из них написано без ошибок.

Найдите слово, написанное без ошибок

Внимательно прочитайте варианты:

Бюсгалтер Коньектура Винигрет Алопеция

Ваша задача — определить, какое слово написано правильно. Постарайтесь ответить самостоятельно, не заглядывая в словарь и не пользуясь подсказками.

Не спешите: некоторые слова могут казаться правильными, потому что встречаются в речи довольно часто. Присмотритесь к каждой букве и только после этого переходите к ответу.

Правильный ответ и разбор

Без ошибок написано слово «алопеция» — вариант № 4. Остальные три слова содержат орфографические ошибки. Разберём каждый вариант подробнее.

1. Бюсгалтер — неправильно

Верное написание: бюстгальтер. Слово происходит от немецкого «Büstenhalter», что означает женский лифчик.

Это словарное слово: его написание лучше запомнить или проверить по орфографическому словарю.

2. Коньектура — неправильно

Верное написание: конъюнктура.

Слово означает сложившееся положение дел или совокупность условий в определённой области. Например, можно говорить о рыночной конъюнктуре.

Обратите внимание: в слове пишется твёрдый знак, а после него — ю. Кроме того, в середине слова нельзя пропускать букву н: конъюнктура.

3. Винигрет — неправильно

Верное написание: винегрет.

Название знакомого многим салата пишется с буквой е во втором слоге: винегрет. Это словарное слово, поэтому его написание нужно запомнить.

4. Алопеция — правильно

Алопеция — это выпадение волос, которое приводит к их поредению или облысению. Слово написано правильно: менять в нём ничего не нужно.

Итак, ответ на тест: алопеция.

Как запомнить правильное написание?

Слова «бюстгальтер», «конъюнктура», «винегрет» и «алопеция» полезно не просто перечитать, но и использовать в собственных примерах. Можно составить с каждым из них предложение или записать те слова, в которых вы ошиблись, а через некоторое время проверить себя ещё раз.

Если сомнения остаются, лучше обратиться к орфографическому словарю. Проверка поможет избежать ошибки и постепенно запомнить трудное написание.

Интересный факт о русском языке

Русский язык входит в пятёрку самых распространённых языков мира — на нём говорят более 260 миллионов человек. При этом для иностранцев он считается одним из самых сложных: шесть падежей, свободный порядок слов в предложении, обилие приставок и окончаний делают его изучение настоящим вызовом.

Однако сами носители русского языка чаще всего ошибаются именно в заимствованных словах — тех, что пришли к нам из французского, немецкого, английского или латыни. Мы пишем их «на слух», не задумываясь о происхождении. Например, слово «алопеция» многие интуитивно хотят написать через «а» в середине или с двумя «л». Знание этимологии помогает запомнить правильное написание раз и навсегда.

Проверьте себя: смогли ли вы найти слово, написанное без ошибок, с первого раза?

Читайте также: Тест на грамотность: Какое слово написано правильно?