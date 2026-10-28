Тест на грамотность: найди единственный верный вариант

Проверьте свою грамотность: сможете ли вы найти единственный верный вариант из четырёх фраз?

Современный человек практически не выпускает смартфон из рук: мы строчим сообщения в мессенджерах, пишем рабочие имейлы и публикуем посты. И хотя встроенная автозамена частенько подстраховывает нас, по-настоящему грамотный язык до сих пор служит лучшей рекомендацией. Текст без шероховатостей сразу выдает в авторе начитанного, культурного человека, который ценит время и внимание своей аудитории.

Предлагаем проверить ваше языковое чутьё! Специально для читателей SakhaLife Тарас Бутасов составил коварный тест. Мы подобрали четыре выражения, которые регулярно звучат в повседневной речи. Но будьте начеку: три из них содержат досадные ошибки, и лишь одно написано абсолютно грамотно. Сможете ли вы вычислить лишние смысловые повторы? Чаще всего мы спотыкаемся именно на иностранных словах, чей исконный перевод давно стёрся из памяти.

Некоторые избыточные выражения настолько укоренились в речи, что даже лингвисты спорят об их допустимости. Но в строгой литературной норме они всё ещё считаются ошибками.



Перед вами 4 фразы. Определите, где есть речевая избыточность:

В конечном итоге в результате

Наносить визит

Премиум-класс

Обыденная рутина

✅ Ответ

В конечном итоге в результате — ОШИБКА.

Оба выражения синонимичны и означают одно и то же — «подводя итог». Выберите что-то одно: либо «в конечном итоге», либо «в результате».

Наносить визит — ВЕРНО.

Здесь всё в порядке. Это грамотное, слегка книжное, но абсолютно корректное устойчивое выражение. Глагол «наносить» в данном контексте означает «совершать, делать».

Премиум-класс — ОШИБКА.

Правильно: премиум или премиум-сегмент. Английское premium уже означает высший, элитный класс. Добавляя слово «класс», вы говорите «высший класс класс».

Обыденная рутина — ОШИБКА.

Правильно: просто рутина. Слово «рутина» уже подразумевает обыденность, однообразие, повседневность.

Итог: Ошибки нет во второй фразе — Наносить визит. В остальных вариантах по строгой литературной норме допущена речевая избыточность.

Какие ещё плеоназмы замечаете в речи окружающих — «главный приоритет», «свободная ниша»? Расскажите в комментариях!

Интересный факт о русском языке

Слова на букву «А»: Почти все слова, начинающиеся на букву «а», заимствованы из других языков. Исконно русскими среди них считаются всего три: «аз», «азбука» и «авось»

Тест на грамотность: Найди ошибки в этих словах