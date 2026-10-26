Тест на грамотность: только одна фраза написана правильно

Написана правильно одна фраза. Проверьте свою грамотность: сможете ли вы найти единственный верный вариант из четырёх предложенных?

В наши дни мы непрерывно что-то печатаем: ведём переписку в чатах, составляем деловые письма или оставляем записи в соцсетях. И пусть автокоррекция часто нас выручает, безупречное владение языком по-прежнему остаётся нашей лучшей визитной карточкой. Умение излагать мысли без ошибок свидетельствует о высоком уровне общей культуры, эрудиции и об уважении к своему читателю.

Приглашаем испытать ваше языковое чутьё! Специально для издания SakhaLife автор Тарас Бутасов подготовил хитроумное задание. Вам будут предложены четыре фразы, которые мы привыкли использовать в бытовом общении. Однако три из них содержат ошибки, и только одна написана абсолютно верно. Сможете ли вы заметить смысловые повторы (плеоназмы)? Ведь порой оплошность таится в заимствованных словах, изначальный смысл которых мы уже давно позабыли.

Моя автобиография

Внутренний интерьер

Брать пример

Истинная правда

✅ Ответ

Если вы выбрали фразу «Брать пример», поздравляем — у вас отличное чувство языка! Именно она здесь написана без ошибок. А теперь давайте разберем, что не так с остальными выражениями.

Моя автобиография — неверно Приставка «авто-» пришла к нам из древнегреческого языка и переводится как «сам». Таким образом, «автобиография» уже означает «жизнеописание, написанное самим собой». Прибавляя местоимение «моя», вы невольно создаете смысловой повтор, буквально говоря «моя моя биография». Внутренний интерьер — неверно Еще одна классическая смысловая избыточность. Французское слово intérieur в переводе как раз и означает «внутренний». Получается, что словосочетание звучит как «внутренний внутренний». Кстати, по этой же причине грубой ошибкой будет и выражение «внешний экстерьер», ведь экстерьер — это и есть внешнее оформление. Брать пример — ВЕРНО А вот это устойчивое выражение построено абсолютно верно. В нем нет никакого дублирования смысла или смысловой избыточности, это корректный и привычный нам речевой оборот. Истинная правда — неверно. Правда по самому своему определению не может быть ложной, она всегда истинна. Добавление прилагательного «истинная» превращает фразу в банальное «масло масляное» (плеоназм), которое, к сожалению, до сих пор часто встречается в повседневной речи.

Итог: смысловая избыточность (плеоназмы) скрывалась во фразах «моя автобиография», «внутренний интерьер» и «истинная правда».

А вы когда-нибудь говорили «самая идеальная» или «полный аншлаг»? Делитесь в комментариях!

Интересный факт

Буква «Ё»: Самая молодая буква русского алфавита — «ё», которую официально предложила использовать Екатерина Дашкова в 1783 году, а популяризировал Николай Карамзин в 1797 году. [1]

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