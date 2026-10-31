Тест на грамотность: В каких словах пропущена буква З?
Упражнение на грамотность от SakhaLife: Найдите слова, где пропущена буква З
Грамотная речь помогает точно выражать мысли, уверенно общаться в деловой переписке и избегать досадных ошибок в повседневной жизни. Особенно часто сложности возникают в словах с приставками на -з и -с: выбор буквы зависит от следующего согласного звука.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова придумала для вас очередное упражнение с пропущенными буквами. Проверьте, насколько хорошо вы помните правило.
Задание: где пропущена буква З?
Перед вами четыре словосочетания. Вставьте пропущенную букву и определите, в каком слове нужна именно З:
- Бе_почвенно обвинил
- Очень бе_тактный
- И_черпал силы
- Я многое и_ведал
Не спешите смотреть ответ: попробуйте сначала вспомнить правило самостоятельно.
Ответ: буква З пропущена в слове «изведал»
Правильные варианты:
- Беспочвенно обвинил
- Очень бестактный
- Исчерпал силы
- Я многое изведал
Разбор задания
Беспочвенно — пишется с буквой С.
В слове используется приставка бес-, потому что после неё стоит глухой согласный п.
Бестактный — также пишется с буквой С.
Следующий согласный — глухой звук т, поэтому нужна приставка бес-.
Исчерпал — пишется с буквой С.
После приставки стоит глухой согласный ч, поэтому верный вариант — исчерпал.
Изведал — пишется с буквой З.
После приставки стоит звонкий согласный в, поэтому выбираем приставку из-.
Краткое правило
В приставках без-/бес-, из-/ис-, вз-/вс-, раз-/рас- и других пишется:
- З — перед звонкими согласными и гласными: изведать, разбить, безвкусный;
- С — перед глухими согласными: исчерпать, бесполезный, расписать.
Итог
В этом упражнении пропущена буква З только в слове «изведал».
Интересный факт о русском языке
А вы знали, что в русском языке существует единственная приставка, которая не подчиняется правилу чередования З/С? Это приставка с-. Она всегда пишется с буквой С, независимо от того, какой согласный стоит после неё: сделать (а не «зделать»), сбросить (а не «збросить»), сгореть (а не «згореть»). Многие ошибочно пишут «здесь», «здание» и «здоровье» с приставкой «с-», но на самом деле буква З в этих словах входит в состав корня — приставки в них вовсе нет! Именно поэтому слова «здесь», «здание» и «здоровье» нужно просто запомнить.
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