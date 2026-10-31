Тест на грамотность: В каких словах пропущена буква З?

Буква З или С? Простой тест, который ставит в тупик даже грамотных людей

Упражнение на грамотность от SakhaLife: Найдите слова, где пропущена буква З

Грамотная речь помогает точно выражать мысли, уверенно общаться в деловой переписке и избегать досадных ошибок в повседневной жизни. Особенно часто сложности возникают в словах с приставками на -з и -с: выбор буквы зависит от следующего согласного звука.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова придумала для вас очередное упражнение с пропущенными буквами. Проверьте, насколько хорошо вы помните правило.

Задание: где пропущена буква З?

Перед вами четыре словосочетания. Вставьте пропущенную букву и определите, в каком слове нужна именно З:

Бе_почвенно обвинил Очень бе_тактный И_черпал силы Я многое и_ведал

Не спешите смотреть ответ: попробуйте сначала вспомнить правило самостоятельно.

Ответ: буква З пропущена в слове «изведал»

Правильные варианты:

Беспочвенно обвинил Очень бестактный Исчерпал силы Я многое изведал

Разбор задания

Беспочвенно — пишется с буквой С.

В слове используется приставка бес-, потому что после неё стоит глухой согласный п.

Бестактный — также пишется с буквой С.

Следующий согласный — глухой звук т, поэтому нужна приставка бес-.

Исчерпал — пишется с буквой С.

После приставки стоит глухой согласный ч, поэтому верный вариант — исчерпал.

Изведал — пишется с буквой З.

После приставки стоит звонкий согласный в, поэтому выбираем приставку из-.

Краткое правило

В приставках без-/бес-, из-/ис-, вз-/вс-, раз-/рас- и других пишется:

З — перед звонкими согласными и гласными: изведать, разбить, безвкусный;

— перед звонкими согласными и гласными: изведать, разбить, безвкусный; С — перед глухими согласными: исчерпать, бесполезный, расписать.

Итог

В этом упражнении пропущена буква З только в слове «изведал».

Интересный факт о русском языке

А вы знали, что в русском языке существует единственная приставка, которая не подчиняется правилу чередования З/С? Это приставка с-. Она всегда пишется с буквой С, независимо от того, какой согласный стоит после неё: сделать (а не «зделать»), сбросить (а не «збросить»), сгореть (а не «згореть»). Многие ошибочно пишут «здесь», «здание» и «здоровье» с приставкой «с-», но на самом деле буква З в этих словах входит в состав корня — приставки в них вовсе нет! Именно поэтому слова «здесь», «здание» и «здоровье» нужно просто запомнить.

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