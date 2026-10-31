Тест на грамотность: Где допущены ошибки в этих фразах?

Где допущены ошибки в фразах «один из владельцов», «мерлезонский балет» и «рассыпчатая греча»? Проверьте грамотность и узнайте правильные варианты.

Только грамотные найдут, где допущены ошибки в этих выражениях

Грамотная речь — это не только правила орфографии, но и умение употреблять слова в правильном значении. Ошибки в окончаниях, просторечия и неверно понятые слова способны испортить впечатление даже от самого содержательного выступления или письма.

Редактор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила для вас очередное упражнение по русскому языку. Оно проверит сразу несколько навыков: знание склонений, чувство стиля и понимание смысла слов.

Задание

Перед вами четыре фразы. Определите, где допущены ошибки и какие именно:

Один из владельцов Мерлезонский балет Нелицеприятный человек Рассыпчатая греча

Не торопитесь смотреть ответы — сначала подумайте самостоятельно.

Ответы с разбором

1. «Один из владельцов» — ошибка

Правильно: один из владельцев.

Существительные на -ец в форме родительного падежа множественного числа имеют окончание -ев: владелец — владельцев, палец — пальцев. В слове «владельцев» ударение падает не на окончание, поэтому пишется -ев. Вариант «владельцов» — грубая орфографическая ошибка.

2. «Мерлезонский балет» — ошибки нет

Многие уверены, что правильно «Марлезонский», но это заблуждение. Название восходит к французскому Le Ballet de la Merlaison — «Балет дрозда». Корректное написание — Мерлезонский балет, через е. Фраза написана верно. Но вариант «Марлезонский» стал очень популярным в русском языке из-за произношения в советском фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра».

3. «Нелицеприятный человек» — ошибка в значении

Слово нелицеприятный означает «беспристрастный, справедливый, не взирающий на лица». Оно происходит от устаревшего «лицеприятие» — пристрастное отношение.

Чаще всего эту фразу используют в значении «неприятный человек» — и это смысловая ошибка. Если вы имеете в виду, что человек вызывает неприязнь, нужно сказать: неприятный человек.

4. «Рассыпчатая греча» — ошибки нет

«Греча» и «гречка»: оба слова правильные, но имеют разную окраску. Слово «греча» зафиксировано в словарях (в значении самого растения или крупы), однако в повседневной речи чаще используется уменьшительно-ласкательная форма «гречка».

Слово «греча» в литературном русском языке считается просторечным и диалектным. В нейтральной и официальной речи его употреблять не стоит. Само прилагательное «рассыпчатая» написано верно.

Итог

Ошибки допущены в трёх фразах: «владельцов» (орфография), «нелицеприятный человек» (значение слова) и «греча» (просторечие). Фраза «Мерлезонский балет» написана правильно.

Интересный факт про русский язык

В русском языке существует всего несколько слов, начинающихся на букву «ы» — и почти все они являются географическими названиями, заимствованными из языков народов России: Ытык-Кюёль, Ыллымах, Ыгыатта. В якутском языке звук «ы» в начале слова — явление совершенно обычное, поэтому большинство таких топонимов на карте страны встречается именно в Якутии.

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