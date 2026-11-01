Тест на грамотность: Какие буквы пропущены — Н или НН?
Упражнение для грамотных: определите, какие буквы стоят в пропусках
Грамотная речь — показатель образованности и уважения к собеседнику. По тому, как человек пишет, часто судят о его внимательности и профессионализме. Ошибка в деловом письме, резюме или публикации может испортить впечатление даже о самом сильном специалисте.
Правописание Н и НН — одна из самых коварных тем русской орфографии. Здесь много правил, исключений и тонкостей, которые путают даже взрослые и образованные люди. Регулярные упражнения помогают держать знания в тонусе и писать уверенно.
Упражнение: какие буквы пропущены?
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова подготовила для вас новое упражнение, в котором нужно вставить пропущенные буквы. Перед вами четыре фразы:
- Обвинил в ветре_ости
- Большая гости_ая
- Жаре_ые в масле пирожки
- Время драгоце_о
Задача: определите, какие буквы должны стоять в пропусках — Н или НН.
Не торопитесь смотреть ответы. Подумайте самостоятельно и запишите свои варианты.
Ответы с разбором
1. Обвинил в ветреНости — одна Н
Существительное «ветреность» образовано от прилагательного «ветреный» и сохраняет его написание. Слово «ветреный» — известное исключение: оно образовано от существительного «ветер» с помощью суффикса -ЕН-, который обычно пишется с одной Н, но такие прилагательные часто путают с НН. При этом приставочные слова пишутся с НН: «безветренный», «подветренный».
2. Большая гостиНая — одна Н
Слово «гостиная» образовано от существительного «гость» с помощью суффикса -ИН-. В прилагательных с этим суффиксом пишется одна Н: «гусиный», «лебединый», «куриный», «гостиный». Слово «гостиная» перешло из прилагательных в существительные, но сохранило написание.
3. ЖареННые в масле пирожки — две Н
Слово «жареный» без зависимых слов — отглагольное прилагательное, и в нём пишется одна Н: «жареные пирожки». Но здесь есть зависимое слово: «жаренные (как?) в масле». Зависимое слово превращает прилагательное в причастие, а в полных причастиях пишется НН.
Сравните:
- жареная картошка — одна Н;
- жаренная на сковороде картошка — две Н.
4. Время драгоцеННо — две Н
«Драгоценно» — краткая форма прилагательного «драгоценный». Это слово состоит из корня -ЦЕН- и суффикса -Н-, поэтому в полной форме пишется НН. Краткие прилагательные сохраняют столько Н, сколько было в полной форме: драгоценный — драгоценно, ценный — ценно.
Итог
|Фраза
|Правильный ответ
|Обвинил в ветреНости
|Н
|Большая гостиНая
|Н
|ЖареННые в масле пирожки
|НН
|Время драгоцеННо
|НН
Если вы ответили верно на все четыре вопроса — поздравляем, ваша грамотность на высоком уровне! Если ошиблись, не расстраивайтесь: правописание Н и НН считается одной из самых сложных тем школьной программы.
Интересный факт о русском языке
В древнерусской кириллической азбуке буква Н называлась «наш». У каждой буквы было собственное имя: А — «аз», Б — «буки», В — «веди», Д — «добро», Л — «люди». Если читать названия букв подряд, получается своеобразное послание. Например, «Аз буки веди» означает «Я знаю буквы». Отсюда, кстати, и пошло выражение «азбучная истина».
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