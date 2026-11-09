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09.11.2026 13:18
чтение: 1 мин
Интересное
#русский язык
#тест на грамотность

Тест на грамотность: какие слова лишние в этих фразах?

грамотность

Иногда мы усложняем речь, добавляя уточнения там, где они уже «зашиты» в самом слове. Проверим вашу грамотность!
Автор SakhaLife Тарас Бутасов подготовил для вас новое упражнение, в котором нужно найти речевую избыточность. Перед вами 4 фразы. В каких из них есть лишние слова — плеоназмы, несущие смысловую избыточность

1. Неожиданный сюрприз
2. Памятный сувенир
3. Крепкий сон
4. Прогноз на будущее

✅ Ответ
Ошибки есть в трёх фразах — в первой, второй и четвёртой.
1. Неожиданный сюрприз — ОШИБКА.
Правильно: просто сюрприз. Французское surprise уже означает «неожиданность, внезапность». Неожиданный сюрприз — это «неожиданная неожиданность».
2.Памятный сувенир — ОШИБКА.
Правильно: просто сувенир. Французское souvenir переводится как «память». Сувенир — это и есть подарок на память.
3. Крепкий сон — ВЕРНО.
Это нормативное, корректное словосочетание, описывающее качество сна.
4. Прогноз на будущее — ОШИБКА.
Правильно: просто прогноз. Греческое prognosis означает «предвидение, предсказание». Прогноз по определению делается на будущее, поэтому уточнение излишне.
Итог: плеоназмы были во фразах «неожиданный сюрприз», «памятный сувенир» и «прогноз на будущее».

Какие ещё плеоназмы замечаете в речи окружающих — «главный приоритет», «свободная ниша»? Расскажите в комментариях!

Интересный факт о русском языке

Слова на букву «А»: Почти все слова, начинающиеся на букву «а», заимствованы из других языков. Исконно русскими среди них считаются всего три: «аз», «азбука» и «авось»

Тест на грамотность: Какие буквы пропущены — Н или НН?

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Источник: Тарас Бутасов для сетевого издания SAKHALIFE.RU
Фото: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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