Тест на грамотность: какие слова лишние в этих фразах?

Иногда мы усложняем речь, добавляя уточнения там, где они уже «зашиты» в самом слове. Проверим вашу грамотность!

Автор SakhaLife Тарас Бутасов подготовил для вас новое упражнение, в котором нужно найти речевую избыточность. Перед вами 4 фразы. В каких из них есть лишние слова — плеоназмы, несущие смысловую избыточность



1. Неожиданный сюрприз

2. Памятный сувенир

3. Крепкий сон

4. Прогноз на будущее

✅ Ответ

Ошибки есть в трёх фразах — в первой, второй и четвёртой.

1. Неожиданный сюрприз — ОШИБКА.

Правильно: просто сюрприз. Французское surprise уже означает «неожиданность, внезапность». Неожиданный сюрприз — это «неожиданная неожиданность».

2.Памятный сувенир — ОШИБКА.

Правильно: просто сувенир. Французское souvenir переводится как «память». Сувенир — это и есть подарок на память.

3. Крепкий сон — ВЕРНО.

Это нормативное, корректное словосочетание, описывающее качество сна.

4. Прогноз на будущее — ОШИБКА.

Правильно: просто прогноз. Греческое prognosis означает «предвидение, предсказание». Прогноз по определению делается на будущее, поэтому уточнение излишне.

Итог: плеоназмы были во фразах «неожиданный сюрприз», «памятный сувенир» и «прогноз на будущее».

Какие ещё плеоназмы замечаете в речи окружающих — «главный приоритет», «свободная ниша»? Расскажите в комментариях!

Интересный факт о русском языке

Слова на букву «А»: Почти все слова, начинающиеся на букву «а», заимствованы из других языков. Исконно русскими среди них считаются всего три: «аз», «азбука» и «авось»

Тест на грамотность: Какие буквы пропущены — Н или НН?

