Тест на грамотность: какие слова лишние в этих фразах?
Иногда мы усложняем речь, добавляя уточнения там, где они уже «зашиты» в самом слове. Проверим вашу грамотность!
Автор SakhaLife Тарас Бутасов подготовил для вас новое упражнение, в котором нужно найти речевую избыточность. Перед вами 4 фразы. В каких из них есть лишние слова — плеоназмы, несущие смысловую избыточность
1. Неожиданный сюрприз
2. Памятный сувенир
3. Крепкий сон
4. Прогноз на будущее
✅ Ответ
Ошибки есть в трёх фразах — в первой, второй и четвёртой.
1. Неожиданный сюрприз — ОШИБКА.
Правильно: просто сюрприз. Французское surprise уже означает «неожиданность, внезапность». Неожиданный сюрприз — это «неожиданная неожиданность».
2.Памятный сувенир — ОШИБКА.
Правильно: просто сувенир. Французское souvenir переводится как «память». Сувенир — это и есть подарок на память.
3. Крепкий сон — ВЕРНО.
Это нормативное, корректное словосочетание, описывающее качество сна.
4. Прогноз на будущее — ОШИБКА.
Правильно: просто прогноз. Греческое prognosis означает «предвидение, предсказание». Прогноз по определению делается на будущее, поэтому уточнение излишне.
Итог: плеоназмы были во фразах «неожиданный сюрприз», «памятный сувенир» и «прогноз на будущее».
Какие ещё плеоназмы замечаете в речи окружающих — «главный приоритет», «свободная ниша»? Расскажите в комментариях!
Интересный факт о русском языке
Слова на букву «А»: Почти все слова, начинающиеся на букву «а», заимствованы из других языков. Исконно русскими среди них считаются всего три: «аз», «азбука» и «авось»
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