Тест на грамотность: найди лишние слова в этих фразах
Чистая речь: найдите лишние слова
Зачастую в повседневном общении мы неосознанно перегружаем свою речь, используя дополнительные уточнения или определения там, где исходное слово уже изначально содержит в себе этот смысл. Такие конструкции не только не обогащают текст, но и делают его тяжеловесным, снижая общую выразительность языка.
Предлагаем вам отличный повод проверить и продемонстрировать свою языковую грамотность! Специально для читателей автор издания SakhaLife Тарас Бутасов разработал новое увлекательное лингвистическое упражнение, главная цель которого — научиться замечать и устранять речевые излишества.
В вашем распоряжении представлены четыре различные фразы. Внимательно ознакомьтесь с ними и определите, в каких именно вариантах встречаются лишние слова — так называемые плеоназмы. Это такие языковые конструкции, в которых происходит дублирование одного и того же смысла, создающее ненужную смысловую нагрузку и засоряющее чистоту и точность высказывания. Удачи в прохождении теста!
1. Подлинный оригинал
2. Творческий вечер
3. Демонстрация шоу
4. Хронометраж времени
✅ Ответ
Ошибки есть в трёх фразах — в первой, третьей и четвёртой.
1. Подлинный оригинал — ОШИБКА.
Правильно: просто оригинал. Латинское originalis означает «первоначальный, подлинный». Оригинальная копия — это оксюморон, а «подлинный оригинал» — плеоназм.
2. Творческий вечер — ВЕРНО.
Это корректное уточнение формата мероприятия (вечер может быть танцевальным, поэтическим, камерным и т.д.).
3. Демонстрация шоу — ОШИБКА.
Правильно: просто шоу. Английское show переводится как «показ, зрелище, демонстрация». Получается «демонстрация демонстрации».
4. Хронометраж времени — ОШИБКА.
Правильно: просто хронометраж. Слово образовано от греческого chronos (время) и уже означает точное измерение или учёт времени.
А вы замечали в афишах фразы вроде «коллега по работе» или «первый дебют»? Делитесь в комментариях!
Интересный факт о русском языке
Буква «Ё» — самая молодая в алфавите: её официально предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году, а закрепил в печати писатель Николай Карамзин в 1797 году.
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