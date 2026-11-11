Тест на грамотность: найди лишние слова в этих фразах

Чистая речь: найдите лишние слова



Зачастую в повседневном общении мы неосознанно перегружаем свою речь, используя дополнительные уточнения или определения там, где исходное слово уже изначально содержит в себе этот смысл. Такие конструкции не только не обогащают текст, но и делают его тяжеловесным, снижая общую выразительность языка.

Предлагаем вам отличный повод проверить и продемонстрировать свою языковую грамотность! Специально для читателей автор издания SakhaLife Тарас Бутасов разработал новое увлекательное лингвистическое упражнение, главная цель которого — научиться замечать и устранять речевые излишества.

В вашем распоряжении представлены четыре различные фразы. Внимательно ознакомьтесь с ними и определите, в каких именно вариантах встречаются лишние слова — так называемые плеоназмы. Это такие языковые конструкции, в которых происходит дублирование одного и того же смысла, создающее ненужную смысловую нагрузку и засоряющее чистоту и точность высказывания. Удачи в прохождении теста!

1. Подлинный оригинал

2. Творческий вечер

3. Демонстрация шоу

4. Хронометраж времени

✅ Ответ

Ошибки есть в трёх фразах — в первой, третьей и четвёртой.

1. Подлинный оригинал — ОШИБКА.

Правильно: просто оригинал. Латинское originalis означает «первоначальный, подлинный». Оригинальная копия — это оксюморон, а «подлинный оригинал» — плеоназм.

2. Творческий вечер — ВЕРНО.

Это корректное уточнение формата мероприятия (вечер может быть танцевальным, поэтическим, камерным и т.д.).

3. Демонстрация шоу — ОШИБКА.

Правильно: просто шоу. Английское show переводится как «показ, зрелище, демонстрация». Получается «демонстрация демонстрации».

4. Хронометраж времени — ОШИБКА.

Правильно: просто хронометраж. Слово образовано от греческого chronos (время) и уже означает точное измерение или учёт времени.



А вы замечали в афишах фразы вроде «коллега по работе» или «первый дебют»? Делитесь в комментариях!

Интересный факт о русском языке

Буква «Ё» — самая молодая в алфавите: её официально предложила княгиня Екатерина Дашкова в 1783 году, а закрепил в печати писатель Николай Карамзин в 1797 году.

Тест на грамотность: какие слова лишние в этих фразах?