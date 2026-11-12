Тест на грамотность: Найдите слово с ошибкой
Тест на грамотность: найдите слово с ошибкой среди четырёх вариантов
Грамотная речь помогает точно выражать мысли, избегать недопонимания и уверенно общаться. Но даже знакомые слова порой вызывают сомнения: какую букву выбрать и где поставить мягкий или твёрдый знак?
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова предлагает испытать свою грамотность на прочность. Она подготовила новое упражнение по русскому языку.
Найдите слово с ошибкой
Перед вами четыре слова. Одно из них написано неверно:
- Прецедент
- Винегрет
- Инцедент
- Инъекция
Внимательно прочитайте каждый вариант и найдите слово, которое написано с ошибкой. Не торопитесь заглядывать в ответ: сначала попробуйте справиться самостоятельно.
Ответ и разбор
С ошибкой написано слово «инцедент». Правильный вариант — инцидент, через букву «и» во втором слоге.
Разберём все четыре слова:
- Прецедент — написано верно. Так называют случай, который служит примером или основанием для последующих решений.
- Винегрет — написано верно. Это название блюда и словарное слово, написание которого нужно запомнить.
- Инцедент — написано неверно. Правильно: инцидент. Это происшествие, столкновение или неприятный случай.
- Инъекция — написано верно. После приставочной части перед буквой «е» пишется разделительный твёрдый знак.
Слова «прецедент» и «инцидент» можно перепутать из-за похожего звучания, но во втором слоге у них разные гласные: прецедент и инцидент.
Интересный факт о русском языке
В русском алфавите есть две буквы, которые сами по себе не обозначают звуков, — ъ и ь. При этом они важны для произношения и смысла слов: например, помогают различать слова «сел» и «съел».
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