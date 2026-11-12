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12.11.2026 12:50
чтение: 1 мин
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#найди ошибки
#русский язык

Тест на грамотность: Найдите слово с ошибкой

Одно из четырёх слов написано неверно. Сможете его найти?
Тест на грамотность: Найдите слово с ошибкой

Тест на грамотность: найдите слово с ошибкой среди четырёх вариантов

Грамотная речь помогает точно выражать мысли, избегать недопонимания и уверенно общаться. Но даже знакомые слова порой вызывают сомнения: какую букву выбрать и где поставить мягкий или твёрдый знак?

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова предлагает испытать свою грамотность на прочность. Она подготовила новое упражнение по русскому языку.

Найдите слово с ошибкой

Перед вами четыре слова. Одно из них написано неверно:

  1. Прецедент
  2. Винегрет
  3. Инцедент
  4. Инъекция

Внимательно прочитайте каждый вариант и найдите слово, которое написано с ошибкой. Не торопитесь заглядывать в ответ: сначала попробуйте справиться самостоятельно.

Ответ и разбор

С ошибкой написано слово «инцедент». Правильный вариант — инцидент, через букву «и» во втором слоге.

Разберём все четыре слова:

  • Прецедент — написано верно. Так называют случай, который служит примером или основанием для последующих решений.
  • Винегрет — написано верно. Это название блюда и словарное слово, написание которого нужно запомнить.
  • Инцедент — написано неверно. Правильно: инцидент. Это происшествие, столкновение или неприятный случай.
  • Инъекция — написано верно. После приставочной части перед буквой «е» пишется разделительный твёрдый знак.

Слова «прецедент» и «инцидент» можно перепутать из-за похожего звучания, но во втором слоге у них разные гласные: прецедент и инцидент.

Интересный факт о русском языке

В русском алфавите есть две буквы, которые сами по себе не обозначают звуков, — ъ и ь. При этом они важны для произношения и смысла слов: например, помогают различать слова «сел» и «съел».

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Тест на грамотность: Найдите правильно написанное слово!

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Источник: Евдокия Сутакова, редактор сетевого издания SakhaLife.ru
Фото: Сетевое издание SakhaLife.ru

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