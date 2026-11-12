Одно из четырёх слов написано неверно. Сможете его найти?

Тест на грамотность: найдите слово с ошибкой среди четырёх вариантов

Грамотная речь помогает точно выражать мысли, избегать недопонимания и уверенно общаться. Но даже знакомые слова порой вызывают сомнения: какую букву выбрать и где поставить мягкий или твёрдый знак?

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова предлагает испытать свою грамотность на прочность. Она подготовила новое упражнение по русскому языку.

Найдите слово с ошибкой

Перед вами четыре слова. Одно из них написано неверно:

Прецедент Винегрет Инцедент Инъекция

Внимательно прочитайте каждый вариант и найдите слово, которое написано с ошибкой. Не торопитесь заглядывать в ответ: сначала попробуйте справиться самостоятельно.

Ответ и разбор

С ошибкой написано слово «инцедент». Правильный вариант — инцидент, через букву «и» во втором слоге.

Разберём все четыре слова:

Прецедент — написано верно. Так называют случай, который служит примером или основанием для последующих решений.

— написано верно. Так называют случай, который служит примером или основанием для последующих решений. Винегрет — написано верно. Это название блюда и словарное слово, написание которого нужно запомнить.

— написано верно. Это название блюда и словарное слово, написание которого нужно запомнить. Инцедент — написано неверно. Правильно: инцидент . Это происшествие, столкновение или неприятный случай.

— написано неверно. Правильно: . Это происшествие, столкновение или неприятный случай. Инъекция — написано верно. После приставочной части перед буквой «е» пишется разделительный твёрдый знак.

Слова «прецедент» и «инцидент» можно перепутать из-за похожего звучания, но во втором слоге у них разные гласные: прецедент и инцидент.

Интересный факт о русском языке

В русском алфавите есть две буквы, которые сами по себе не обозначают звуков, — ъ и ь. При этом они важны для произношения и смысла слов: например, помогают различать слова «сел» и «съел».

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