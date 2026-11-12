Тест на грамотность: В каком слове нужна буква З?
Упражнение по русскому языку от Евдокии Сутаковой: в каком слове нужна буква З?
Грамотная речь — это визитная карточка образованного человека. Умение правильно писать помогает не только на экзаменах, но и в повседневной жизни: в деловой переписке, в резюме, в сообщениях друзьям. Ошибки в написании слов могут снизить доверие к автору текста и отвлечь от сути сообщения. Поэтому полезно время от времени освежать в памяти правила орфографии и проверять себя с помощью небольших тестов.
Автор SakhaLife Евдокия Сутакова регулярно готовит для наших читателей задания, которые помогают не просто вспомнить школьные правила, а научиться применять их на практике. На этот раз она предлагает вам несложное, но каверзное упражнение по русскому языку на правописание приставок.
Новое упражнение: найдите слово с буквой З
Перед вами четыре фразы с пропущенной буквой. В одном из слов на месте пропуска нужна буква З, а в трёх остальных — буква С. Ваша задача — определить, в каком именно слове нужна буква З:
- Ни_послать истину
- Бе_почвенное обвинение
- И_царапать лицо
- Кричащая без_вкусица
Попробуйте определить самостоятельно. Не спешите прокручивать страницу вниз — подумайте, какое правило русского языка здесь применяется, и проверьте себя по ответу ниже.
Ответ:
Правильный ответ: буква З нужна только в слове «безвкусица».
Все четыре слова пишутся так:
- Ниспослать истину (с буквой С)
- Беспочвенное обвинение (с буквой С)
- Исцарапать лицо (с буквой С)
- Безвкусица (с буквой З) ← здесь нужна буква З
Разбор задания:
Почему именно так? Всё дело в правиле написания приставок без-/бес-, воз-/вос-, низ-/нис-, раз-/рас-, из-/ис- и некоторых других:
- На конце приставки пишется буква З, если после неё идёт гласная или звонкая согласная (б, в, г, д, ж, з).
- На конце приставки пишется буква С, если после неё идёт глухая согласная (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ).
Разберём каждое слово:
- Ниспослать — после приставки «нис-» стоит буква «п» (глухая согласная), поэтому пишем С: ниспослать.
- Беспочвенное — после «бес-» идёт «п» (глухая), значит С: беспочвенное.
- Исцарапать — после «ис-» идёт «ц» (глухая), поэтому С: исцарапать.
- Безвкусица — после «без-» идёт «в» (звонкая согласная), значит, здесь нужна буква З: безз… стоп, правильно: безвкусица — приставка без- с буквой З.
Именно в этом слове на месте пропуска стоит буква З.
Интересный факт о русском языке
В древнерусском языке все эти приставки всегда писались с буквой «з» (например, слово «без» выглядело как «безъ»). Вариант написания с буквой «с» появился позже — примерно в XIV–XV веках, когда звонкие согласные на конце приставок начали оглушаться перед глухими звуками в устной речи. Чтобы сохранить единообразие письма, было решено закрепить оба варианта, и появилось то самое правило, которое мы сегодня учим в школе: «з» перед звонкими и гласными, «с» перед глухими.
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