Тест на грамотность: В каком слове нужна буква З?

Упражнение по русскому языку от Евдокии Сутаковой: в каком именно слове пропущена З?

Упражнение по русскому языку от Евдокии Сутаковой: в каком слове нужна буква З?

Грамотная речь — это визитная карточка образованного человека. Умение правильно писать помогает не только на экзаменах, но и в повседневной жизни: в деловой переписке, в резюме, в сообщениях друзьям. Ошибки в написании слов могут снизить доверие к автору текста и отвлечь от сути сообщения. Поэтому полезно время от времени освежать в памяти правила орфографии и проверять себя с помощью небольших тестов.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова регулярно готовит для наших читателей задания, которые помогают не просто вспомнить школьные правила, а научиться применять их на практике. На этот раз она предлагает вам несложное, но каверзное упражнение по русскому языку на правописание приставок.

Новое упражнение: найдите слово с буквой З

Перед вами четыре фразы с пропущенной буквой. В одном из слов на месте пропуска нужна буква З, а в трёх остальных — буква С. Ваша задача — определить, в каком именно слове нужна буква З:

Ни_послать истину

Бе_почвенное обвинение

И_царапать лицо

Кричащая без_вкусица

Попробуйте определить самостоятельно. Не спешите прокручивать страницу вниз — подумайте, какое правило русского языка здесь применяется, и проверьте себя по ответу ниже.

Ответ:

Правильный ответ: буква З нужна только в слове «безвкусица».

Все четыре слова пишутся так:

Ниспослать истину (с буквой С)

истину (с буквой С) Беспочвенное обвинение (с буквой С)

обвинение (с буквой С) Исцарапать лицо (с буквой С)

лицо (с буквой С) Безвкусица (с буквой З) ← здесь нужна буква З

Разбор задания:

Почему именно так? Всё дело в правиле написания приставок без-/бес-, воз-/вос-, низ-/нис-, раз-/рас-, из-/ис- и некоторых других:

На конце приставки пишется буква З , если после неё идёт гласная или звонкая согласная (б, в, г, д, ж, з).

, если после неё идёт или (б, в, г, д, ж, з). На конце приставки пишется буква С, если после неё идёт глухая согласная (к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ).

Разберём каждое слово:

Ниспослать — после приставки «нис-» стоит буква «п» (глухая согласная), поэтому пишем С: ниспослать. Беспочвенное — после «бес-» идёт «п» (глухая), значит С: беспочвенное. Исцарапать — после «ис-» идёт «ц» (глухая), поэтому С: исцарапать. Безвкусица — после «без-» идёт «в» (звонкая согласная), значит, здесь нужна буква З: безз… стоп, правильно: безвкусица — приставка без- с буквой З.

Именно в этом слове на месте пропуска стоит буква З.

Интересный факт о русском языке

В древнерусском языке все эти приставки всегда писались с буквой «з» (например, слово «без» выглядело как «безъ»). Вариант написания с буквой «с» появился позже — примерно в XIV–XV веках, когда звонкие согласные на конце приставок начали оглушаться перед глухими звуками в устной речи. Чтобы сохранить единообразие письма, было решено закрепить оба варианта, и появилось то самое правило, которое мы сегодня учим в школе: «з» перед звонкими и гласными, «с» перед глухими.

Читайте также: Тест на грамотность: В каких словах нужна буква Ь?