Тест на грамотность: Какая буква пропущена — Ы или И?

Куц_й хвост и большой ц_клон: Ы или И? Тест по русскому языку

Ы или И после Ц: проверьте свою грамотность на четырёх фразах

Грамотная речь — это не формальность, а часть репутации. По письму судят о собеседнике в деловой переписке, в соцсетях и в обычных сообщениях. Одна пропущенная или перепутанная буква может изменить впечатление о человеке сильнее, чем кажется. Поэтому полезно время от времени освежать в памяти школьные правила.

Автор SakhaLife Евдокия Сутакова предлагает проверить, насколько прочны ваши знания орфографии. Она подготовила новое упражнение по русскому языку, посвящённое одному из самых коварных правил — правописанию Ы и И после Ц.

Условие задания

Вставьте пропущенные буквы в четырёх словосочетаниях:

Куц_й хвост Большой ц_клон Сестриц_на книга На ц_почках

Задача: определить, какая буква пропущена в каждом слове — Ы или И.

Попробуйте ответить самостоятельно

Не спешите прокручивать страницу до ответов. Запишите свой вариант для каждого слова, а затем сверьтесь с разбором.

Подсказка: обратите внимание, в какой части слова стоит пропущенная буква — в корне, суффиксе или окончании. От этого и зависит выбор.

Правило: когда после Ц пишется И, а когда Ы

И пишется:

в корне слова: цирк, цифра, цилиндр, цитата;

в словах на -ция: станция, акация, лекция.

Ы пишется:

в окончаниях: огурцы, улицы, бледнолицый;

в суффиксе -ын-: лисицын, курицын, синицын;

в словах-исключениях и однокоренных с ними: цыган, цыплёнок, цыпочки, цыц, цыкнуть.

Запомнить исключения помогает известная фраза: «Цыган на цыпочках цыплёнку цыкнул: „Цыц!“»

Ответы с разбором

1. Куцый хвост.

Пропущенная буква стоит в окончании прилагательного (куц-ый). В окончаниях после Ц всегда пишется Ы. Аналогично: круглолицый, бледнолицый.

2. Большой циклон.

Буква находится в корне слова, а «циклон» не входит в список исключений, поэтому пишем И. Слово пришло из греческого языка, где kyklōn означает «вращающийся». Аналогично: цирк, цинк, цитрус.

3. Сестрицына книга.

Притяжательное прилагательное образовано от слова «сестрица» с помощью суффикса -ын-. В суффиксах после Ц пишется Ы. Аналогично: Птицын, Голицын, синицын.

4. На цыпочках.

Слово-исключение. Оно однокоренное с «цыпочки», которое пишется с Ы вопреки общему правилу о корне.

Если вы ответили правильно на все четыре вопроса — с орфографией у вас всё в порядке. Если ошиблись в одном-двух словах, достаточно ещё раз повторить правило выше: оно короткое, а ошибки в нём встречаются очень часто.

Интересный факт про русский язык

Буква Ы — единственная в русском алфавите, с которой не начинается ни одно исконно русское слово. В словарях на неё приходятся только заимствования, в основном географические названия. Многие из них находятся в Якутии: река Ыгыатта, село Ытык-Кюёль, село Ыллымах. В якутском языке слова на Ы — обычное дело: например, «ыт» означает «собака», а «ырыа» — «песня».

Само название буквы тоже необычно. В старославянской азбуке она называлась «еры», потому что составлялась из двух знаков — «ер» (Ъ) и «и» (І). Именно поэтому современная Ы внешне похожа на мягкий знак с вертикальной палочкой.

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