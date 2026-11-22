Ноябрь в Намском улусе проходит под флагом 85-летнего юбилея детской службы здравоохранения.

К этому событию приурочили Научно-практическую конференцию, посвященную актуальным проблемам педиатрии и инфекционных заболеваний у детей. Конференция проведена при участии Детской инфекционной клинической больницы города Якутска. Делегацию возглавил главный врач ДИКБ Владимир Богдашин. Мероприятие собрало медицинских работников улуса. Спикеры НПК, опираясь на действующие клинические рекомендации, рассказали собравшимся о современных подходах к диагностике и лечению детских болезней.

Центральной темой встречи стало ведение маленьких пациентов с тяжелыми состояниями. Заместитель главного врача по медицинской части ДИКБ Ольга Степанова выступила с докладом, посвященным критически важным темам: шоку у детей, менингококковой инфекции, принципам инфузионной терапии при патологических состояниях. В своем выступлении Ольга Сергеевна подробно разобрала алгоритмы неотложной помощи, принципы ранней диагностики и современные схемы лечения, подчеркнув важность своевременного и правильного расчета объемов растворов для стабилизации состояния ребенка.

Вторую часть конференции посвятили респираторным заболеваниям. Заведующая воздушно-капельным отделением Детской инфекционной больницы Татьяна Ягнышева представила доклад на тему «ОРВИ и пневмонии у детей». Особый акцент был сделан на дифференциальной диагностике и тактике лечения в строгом соответствии с актуальными клиническими рекомендациями. Татьяна Николаевна разобрала типичные ошибки в назначении антибактериальной терапии и поделилась практическим опытом ведения пациентов с осложненным течением респираторных инфекций.

Участники конференции отметили высокую практическую значимость представленных материалов.

— Подобные встречи позволяют врачам и среднему медицинскому персоналу быть в курсе последних изменений в протоколах лечения и повышать качество оказания помощи детям, — сказала, подводя итоги конференции, Ольга Степанова.

В 2026 году главным обновлением для детского здравоохранения улуса по линии нацпроекта «Семья» стало укрепление материальной базы.

Юбилейный день детской службы ознаменовался важным для улуса событием — после проведённого текущего ремонта было презентовано обновлённое детское отделение стационара.

–Для маленьких пациентов и персонала отделения созданы комфортные условия, — рассказал гостям главный врач Намской ЦРБ Ариан Сергеев, — закуплено новое оборудование и мебель, покрашены стены, заменены двери и потолки. Обновилось и детское отделение поликлиники. Интересный стиль оформления отделения поможет малышам скрасить время ожидания приёма врача. Кроме того, в поликлинике начали работу комната матери и ребёнка и кабинет охраны зрения детей. Эти нововведения направлены на повышение качества и доступности медицинской помощи юным жителям района Проведенный ремонт позволил значительно улучшить условия пребывания детей в больнице. В обновленных пространствах детям будет уютнее, а медицинскому персоналу — комфортнее работать.

85 лет на страже детского здоровья – целая эпоха в истории улуса, за которой стоят тысячи спасенных жизней, бессонные ночи и безграничное самопожертвование. Очень символично, что юбилейные мероприятия прошли в канун Дня педиатра и стали поводом сказать спасибо всем, кто стоит на страже здоровья детей улуса.

Зоя ИГНАТЬЕВА

Фото предоставлено пресс-службами ДИКБ и Намской ЦРБ.