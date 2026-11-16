ДИКБ: Высшая проба безопасности 

Высшая проба безопасности

Есть события, которые надолго остаются в истории предприятия. Таким знаковым событием 2026 года для коллектива Детской инфекционной клинической больницы Якутска стало получение самой престижной государственной оценки в российской медицине — Сертификата Национального института качества Росздравнадзора. Это значит, что ДИКБ вошла в список лучших клиник страны.

— Мы работаем по приказу Минздрава России о сертификации медицинских организаций до 2030 года. В 2025 году мы выиграли во Всероссийском конкурсе «Лидеры качества», а в этом году получили сертификат качества. Этот результат стал закономерным итогом трёхлетней системной работы, направленной на повышение качества и безопасности медицинской помощи детям, — говорит заведующая отделом управления качеством оказания медицинской помощи детям Фения Михайлова.

— Сертификат качества подтверждает, что больница системно управляет безопасностью пациентов и соответствует строгим стандартам лечения. На какие направления работы было обращено внимание экспертов, Фения Васильевна?

— Путь к сертификату качества был последовательным и спланированным. В 2024 году в стационаре была внедрена АИС «ВКК+БМД», позволившая систематизировать работу по системе менеджмента качества. За два месяца до основного испытания больница успешно прошла предсертификационный аудит, который позволил объективно оценить готовность учреждения, выявить зоны для совершенствования и мобилизовать ресурсы для финального этапа. Сам сертификационный аудит, проведённый экспертами Национального института качества, стал комплексной и независимой проверкой всех ключевых процессов жизнедеятельности стационара.

Эксперты оценивали работу больницы по 14 направлениям, охватывающим весь спектр безопасности медицинской деятельности. В их числе — управление качеством и безопасностью, лекарственная безопасность, хирургическая безопасность и профилактика рисков, связанных с оперативными вмешательствами. Особое внимание было уделено эпидемиологической безопасности, контролю качества обращения медицинских изделий, организации экстренной и неотложной помощи, преемственности медицинской помощи и передаче клинической ответственности за пациента. Кроме того, были проверены идентификация личности пациентов, безопасность среды, профилактика падений и пролежней, а также система управления персоналом и обеспечение принципов пациентоцентричности.

Столь широкий охват направлений подтверждает, что сертификация затрагивает не отдельные аспекты, а всю систему менеджмента качества учреждения. Практические рекомендации Росздравнадзора, на соответствие которым проходит оценка, являются признанным в профессиональном сообществе ориентиром надлежащей практики. Внедрение этих стандартов — сложный и трудоёмкий процесс, требующий вовлечённости всего коллектива. Достижение высоких результатов невозможно без глубокой перестройки внутренних процессов и формирования подлинной культуры качества.

— Что для коллектива значит успешное прохождение аудита?

— Для нашей больницы — это не просто получение документа. Это официальное подтверждение того, что помощь, которую мы оказываем своим пациентам, соответствует высоким стандартам безопасности и эффективности. Сертификат действителен в течение трёх лет, что задаёт чёткий вектор для дальнейшего непрерывного совершенствования.

Полученный сертификат — это не финальная точка, а прочная основа для дальнейшего развития и движения вперёд. Мы продолжим работать над тем, чтобы каждый ребёнок, поступающий в нашу больницу, получал помощь самого высокого качества. Добавлю: мы благодарны всем сотрудникам больницы за профессионализм, самоотдачу и командную работу. Именно благодаря ежедневному труду каждого и лидерским качествам главного врача стало возможным достижение этого значимого результата.