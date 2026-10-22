В селе Крест-Кытыл Намского улуса – новоселье!

В рамках реализации мероприятий Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» важнейшим социальным событием года в Намском улусе стало открытие врачебной амбулатории в селе Крест-Кытыл.

Но начнем с того, что сегодня в нашей республике состоялось уникальное событие – одновременно открылись пять новых модульных врачебных амбулаторий в Нюрбинском, Усть-Алданском, Верхневилюйском, Намском улусах и в селе Марха!

Это событие — важный шаг в системы здравоохранения республики, направленный на повышение доступности и качества медицинской помощи. Новые амбулатории оснащены современным медицинским оборудованием и создают необходимые условия для работы медиков и оказания медицинской помощи населению. Открытие амбулаторий стало возможным в рамках реализации Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», утвержденного Президентом России.

На онлайн-связи во время открытия врачебных амбулаторий были шесть студий. В студии №1 в Якутске находились Глава республики Айсен Николаев, заместитель Председателя Правительства Георгий Степанов и министр здравоохранения Лена Афанасьева. Открытию и успешной работе новых амбулаторий дал старт Айсен Сергеевич.

В Намском улусе студия была обустроена в селе Крест-Кытыл в новенькой амбулатории. Сегодня к ней было приковано внимание всего улуса.

— Строительство объекта в селе Крест-Кытыл было начато в апреле этого года, — рассказала мне заместитель главного врача по организационно-методической работе Намской ЦРБ Вера Атласова. — Врачебная амбулатория находится в восьми километрах от районного центра. Генподрядчик — ПК «Мегинострой», общая стоимость объекта составила 13,7 млн. рублей. Общая площадь — 130 квадратных метров. В модульном здании предусмотрены кабинеты участковых врача-терапевта и врача-педиатра, кабинет фельдшера (смотровой кабинет), процедурный и прививочный кабинеты, дневной стационар, комната отдыха персонала, стерилизационная и аптека. Врачебная амбулатория рассчитана на обслуживание 2105 человек, в том числе 1406 взрослого и 699 детского населения. К врачебной амбулатории села Крест-Кытыл также относится ФАП села Никольский с населением 534 человека, в том числе 68 — детского. Объект оснащен в полном объеме, укомплектованность врачами — 100%, в амбулатории есть врач-терапевт и врач-педиатр, фельдшер, участковый врач-терапевт, участковая медсестра врача-педиатра, процедурная медсестра. Врачебная амбулатория села является структурным подразделением ГБУ РС (Я) «Намская ЦРБ» и рассчитана на 27 посещений в смену, к радости населения в амбулатории будет дневной стационар.

Примечательный факт: врачебной амбулатории села присвоено имя заслуженного работника здравоохранения, жительницы блокадного Ленинграда Эльви Ушницкой. Эльви Давыдовна долгие годы работала фельдшером в селе Хамагатта (ныне Крест-Кытыл). Ветеран здравоохранения приняла участие в открытии новой амбулатории и лично открыла вывеску со своим именем на здании.

Поздравляя жителей села с новосельем, главный врач Намской центральной районной больницы Ариан Сергеев выразил благодарность Главе республики Айсену Николаеву, Правительству республики и родному Министерству здравоохранения за колоссальные внимание и заботу о здоровье населения.

— Пусть новая амбулатория станет центром внимания к здоровью, а имя Эльви Давыдовны – примером служения людям, — сказал он.

Национальные проекты России. Продолжительная и активная жизнь.