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09.10.2026 15:53
чтение: 1 мин
Медицина
#Алмазэргиэнбанк
#АЭБ
#НЦМ
#посвящение в профессию

АЭБ поддержал молодых специалистов НЦМ

АЭБ поддержал посвящение молодых специалистов Национального центра медицины

8 октября Алмазэргиэнбанк принял участие в торжественной церемонии посвящения в профессию молодых специалистов Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины имени М.Е. Николаева.

В этом году к коллективу ведущего медицинского учреждения Якутии присоединились 97 молодых специалистов: врачи, медицинские сестры и представители других направлений. Для каждого из них это начало важного профессионального пути, связанного с ответственностью за здоровье и жизнь людей.

Молодых медицинких работников поздравил председатель Правления Алмазэргиэнбанка Николай Долгунов. Он пожелал им успехов в освоении профессии, поддержки опытных коллег и уверенности в своих силах.

«Медицина требует не только глубоких знаний и профессионального мастерства, но и большого сердца. За каждым решением врача, за каждым действием медицинского работника стоят здоровье, надежда и жизнь человека. Желаю вам с уважением относиться к своей профессии, не останавливаться в развитии и всегда сохранять искреннее желание помогать людям», — отметил Николай Долгунов.

АЭБ и Национальный центр медицины связывают многолетние партнёрские отношения. С 2008 года банк поддерживает детское онкологическое отделение Педиатрического центра НЦМ, содействуя развитию медицинской службы и созданию условий для лечения маленьких пациентов. Поддержка учреждений здравоохранения — важная часть социальной ответственности Алмазэргиэнбанка и его вклада в развитие Якутии.

Алмазэргиэнбанк благодарит коллектив Национального центра медицины за важную работу, преданность профессии и вклад в сохранение здоровья жителей Якутии. Желаем молодым специалистам профессионального роста, ярких достижений и благодарных пациентов!

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Источник: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Фото: Служба по связям с общественностью АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО

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