СМАРТ-поликлиника: Год успешной работы

СМАРТ-поликлиника Якутска: почти год работы и более 264 тысяч посещений

24 ноября исполнится год с момента открытия СМАРТ-поликлиники Якутской городской больницы № 2 на улице Севастопольской, 2. За это время новое медицинское учреждение стало важной частью системы здравоохранения Якутска, объединив современные технологии, комфортные условия и широкий спектр медицинской помощи.

За неполный год работы поликлиника приняла более 264 тысяч пациентов. За этой цифрой — тысячи обращений за медицинской помощью, профилактических осмотров и диагностических исследований.

Одним из главных преимуществ учреждения стали цифровые решения, упрощающие взаимодействие пациентов с медицинской системой. Электронные медицинские карты, запись на приём через колл-центр 122 и электронные сервисы, автоматические напоминания о предстоящих визитах помогают сделать получение медицинской помощи удобнее и сократить время на организационные вопросы.

Особое внимание уделено комфорту посетителей. В здании предусмотрены отдельные входы для взрослых, детей и пациенток женской консультации. Просторные помещения и цветовая навигация помогают быстрее ориентироваться и находить нужные кабинеты. Поликлиника оснащена более чем 732 единицами современного медицинского оборудования, включая аппараты магнитно-резонансной и компьютерной томографии, а также ультразвуковой диагностики. Это позволяет проводить необходимые обследования в одном учреждении и повышает доступность диагностической помощи.

Своими впечатлениями о новой поликлинике поделилась пациентка Алёна Кривошапкина: «В новой поликлинике стало гораздо удобнее получать медицинскую помощь. Всё необходимое находится в одном здании, не нужно переходить из одного корпуса в другой. Помещения светлые, просторные, установлено современное медицинское оборудование. Приятно обращаться к врачам в таких условиях, когда созданы комфортные условия для обследования и лечения».

Первый год работы СМАРТ-поликлиники — это не только значительный поток пациентов, но и опыт внедрения современных подходов к организации медицинской помощи. Цифровые сервисы, современное оборудование и продуманная инфраструктура призваны сделать посещение врача более удобным и доступным для жителей Якутска. За всеми этими изменениями стоит ежедневная работа медицинских специалистов, главная задача которых — забота о здоровье людей.