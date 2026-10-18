Умеют медики быть благодарными!

В Томпонской районной поликлинике в канун Дня Матери организовали встречу с ветеранами медицины.

Врач-хирург Ирина Ивановна Игнатьева, медсестры Валентина Сергеевна Лелина, Любовь Тихоновна Минакова, Нина Григорьевна Малышева, Галина Ивановна Базыльчук, Наталья Михайловна Смирнова, Александра Николаевна Непочатых, работавшая санитаркой Галина Николаевна Зимовец и другие дорогие коллективу ветераны службы за чашкой чая тепло пообщались, вспомнили дорогие сердцу моменты и несомненно получили заряд хорошего настроения.

Профком поликлиники подготовил к этому дню весёлые конкурсы, игры, в которых с энтузиазмом приняли участие все присутствующие. Медсестра дневного стационара Розалия Шарипова и сестра-хозяйка поликлиники Наталья Абросимова порадовали своих ветеранов еще и музыкальными номерами. Рентген-лаборант Степан Никифоров, работающий в поликлинике более сорока лет, показал старые фото и видео, оживившие воспоминания гостей.

— Мероприятие было организовано за счёт средств профсоюза, — поделилась старшая медсестра поликлиники, заместитель председателя профкома Анна Захарова. — С заботой и вниманием к нашим уважаемым ветеранам мы ежегодно проводим такие встречи. В прошлом году провели мастер-класс для них, они с большим удовольствием делали фигурки из гипса. А накануне нынешнего праздника волонтеры-медики – студенты Хандыгского медицинского колледжа помогли им по хозяйству. Галине Николаевне, например, погладили и повесили шторы, она очень была растрогана заботой, угостила студентов чаем со сладостями и поделилась воспоминаниями. А молодые врачи приготовили для ветеранов душистое мыло ручной работы, которое вручила гостям на празднике председатель профкома Елена Васильевна Новогодина. Сотрудники бухгалтерии провели беспроигрышную лотерею, во время которой каждый гость получил красивый и полезный подарок. Тепло поздравила гостей заведующая поликлиникой Елена Николаевна Павлова. Мы искренне благодарны Наталье Николаевне Абросимовой за организацию этого замечательного мероприятия, за заботу и внимание к ветеранам!

Ветераны больницы очень тепло поблагодарили коллег за внимание, душевный праздник и замечательные подарки.

— Наши ветераны — золотой фонд якутской медицины, — завершила Анна Романовна свой рассказ. — Пусть их всегда окружают забота, уважение, крепкое здоровье и душевное тепло!

Беседовала Зоя ИГНАТЬЕВА

Фото: предоставлено А.Р. Захаровой.