Почему на триумфальном концерте Сарданы Осиповой пустовали места для мужа и сына

Вчера в Якутске в Доме дружбы народов им. А.Е. Кулаковского отгремел сольный концерт суперзвезды якутской эстрады 90-х Сарданы Осиповой. Зал рукоплескал, поклонники буквально завалили любимую певицу цветами. Концерт прошел с оглушительным успехом.

Но лишь единицы знали, какая личная драма и одновременно великое счастье скрывались за кулисами этого праздника.

Корреспонденту SakhaLife Надежде Коротовой удалось поговорить с любимой артисткой за кулисами сразу после финальных аплодисментов. В гримерке, уставшая, но счастливая Сардана Осипова поделилась эксклюзивным и очень личным признанием.

10 марта певица отметила свой большой юбилей. Но самый главный, бесценный подарок судьба преподнесла ей только на днях. Сардана призналась, что ее сердце наконец-то спокойно: из армии живым и невредимым вернулся ее сын — Юрий Кычкин. Он проходил службу в Приморском крае и демобилизовался совсем недавно — 25 октября. Период материнских тревог и бессонных ночей остался позади. Сын дома, в родной Якутии.

Казалось бы, в такой важный вечер триумфального концерта Сарданы вся семья должна была сидеть в первом ряду. Но в зале не было ни возмужавшего Юрия, ни супруга артистки.

Причина оказалась до боли знакомой каждому якутянину, живущему в Заречье. Семья Сарданы Осиповой живет в Майе. Сейчас на Лене период ледостава. Когда будет Ленский мост — неизвестно.

«Цены на «Ирбис» просто взбесились, — без прикрас поделилась Сардана. — Пять тысяч рублей просят в один конец за одного человека. Чтобы муж и сын приехали ко мне на концерт в Якутск, а потом мы вместе вернулись в Майю, нужно выложить 30 тысяч рублей только на дорогу».

Для обычной семьи из улуса, пусть даже и с приставкой «звездная», это огромные, неподъемные деньги за одну лишь переправу через реку. И пока Якутск рукоплескал легенде 90-х, ее любимые мужчины ждали её дома, за рекой.

Этот концерт показал главное: Сардана Осипова осталась не просто великолепной певицей, но и настоящей женщиной, любящей матерью и женой, которая делит со своим народом все тяготы суровой северной жизни. И пускай в этот вечер их разделяла ледяная Лена, материнское сердце пело от главного — ее сын вернулся, они снова вместе!

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