Горькая правда якутского учителя — 6-кратного чемпиона России

Учитель, шестикратный чемпион России вынужден таскать мешки с мукой, чтоб прокормить семью

В социальных сетях Якутии стремительно набирает просмотры и резонанс откровенное видеообращение известного спортсмена, титулованного многоборца и мас-рестлера Федора Федорова. Человек, чье имя золотыми буквами вписано в историю якутского спорта, открыто рассказал о суровых реалиях, с которыми сталкиваются простые труженики и педагоги в республике.

От триумфа на мировых аренах до тяжелого физического труда

Федор Федоров — гордость Сунтарского улуса. За свою блестящую спортивную карьеру он завоевал практически все возможные вершины в национальных видах спорта. Федоров является мастером спорта России и Республики Саха (Якутия), чемпионом мира (2014 г.) и обладателем Кубка мира (2015 г.) по мас-рестлингу, двукратным чемпионом Игр Манчаары, а также шестикратным чемпионом России и четырехкратным чемпионом Якутии. Болельщики со стажем прекрасно помнят его яркие выступления на главном турнире республики — Играх Дыгына, где сунтарский боотур трижды поднимался на пьедестал почета в эпоху абсолютного доминирования Ивана Белолюбского, завоевав бронзу в 2007 году и дважды серебро в 2009 и 2010 годах. Даже сейчас, будучи ветераном, он сохраняет феноменальную форму, побеждая на крупнейших турнирах сильнейших тяжеловесов планеты.

Однако за пределами спортивного помоста жизнь чемпиона складывается далеко не празднично. Федор Александрович имеет высшее физкультурное образование и уже более 15 лет работает на передовой якутского образования — учителем физической культуры в Сунтарской коррекционной школе, помогая особенным детям.

Горькая правда якутского учителя

В своем видеообращении Федоров признался, что зарплаты школьного учителя катастрофически не хватает для того, чтобы содержать семью и обеспечивать детей в современных экономических реалиях. Чтобы прокормить близких, шестикратный чемпион России и чемпион мира вынужден в свободное от уроков время заниматься тяжелым изнурительным трудом — подрабатывать грузчиком и таскать на своей спине тяжелые мешки с мукой. В кадре Федор Федоров весь обсыпан мукой, он показал мешки с мукой на складе, фургон, в который переносит эти мешки, видно, что видео не постановочное, а реальное. А главное – передает тяжелое настроение бюджетника, близкого к отчаянию.

«Якутия — богатейший регион, у нас есть всё: золото, алмазы, нефть, газ», — напомнил Федоров в своем обращении. Спортсмен обратился к будущему поколению молодых руководителей Якутии с эмоциональным призывом. Он подчеркнул, что новая власть должна сделать всё возможное, чтобы простые люди, честные труженики, учителя и рабочие получали достойную оплату за свой труд и жили в достатке, а не выживали на грани бедности.

Федор Федоров — Почетный гражданин Сунтарского улуса, отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия).

Эхо в обществе

Исповедь прославленного чемпиона мгновенно разлетелась по пабликам и вызвала лавину комментариев. Жители республики массово выражают Федору Федорову глубокое уважение за его честность, прямоту и трудолюбие. Якутяне отмечают, что ситуация, когда мировая звезда спорта и педагог вынужден разгружать машины с мукой ради выживания, наглядно обнажает глубокие социальные проблемы региона и несправедливость в оплате труда бюджетников.