Истории отцов, выигравших миллионы в лотерею

Ко Дню отца «Национальная Лотерея» делится вдохновляющими историями пап-победителей. Их рассказы о том, как удача пришла в нужный момент и помогла воплотить мечты самых близких людей: закрыть ипотеку, отремонтировать автомобиль, позаботиться о здоровье или обеспечить будущее детей.

Новогоднее чудо

В первый день нового года исполнилась мечта Александра из Москвы: он выиграл 1 миллион рублей в праздничном тираже лотереи «Мечталлион». Мужчина работает в сфере логистики и в одиночку воспитывает двоих детей. По словам победителя, новогодняя удача подарила ему возможность отремонтировать машину, обновить гаджеты детям и отправиться в долгожданное семейное путешествие.

Победа во время отдыха в ТЦ

Юрист и многодетный отец из Московской области Константин выиграл 2,4 миллиона рублей в онлайн-лотерее «Великолепная 8». День триумфа начался обычно – семья отдыхала в торговом центре. С самого утра Константин ощущал, что сегодня произойдёт что-то особенное. Пока младшая дочка занималась в детской игровой комнате, он решил довериться интуиции и купил в приложении лотерейный билет, который в итоге и сделал его миллионером.

Часть выигрыша Константин решил вложить в ремонт, а другую – направить на частичное погашение ипотеки.

На здоровье семьи

В новогоднюю ночь отец четверых детей Александр думал совсем не о чуде, а о том, «как выбраться из долгов». Всё изменилось 2 января: он выиграл 5 миллионов рублей в лотерее «Большая 8». Суперприз мужчина решил направить на самое главное – здоровье семьи.

Перед поездкой в Лотерейный центр «Национальной Лотереи» семья Александра зашла в банк, с сотрудниками которого он поделился радостью от победы: «Все сотрудники сбежались посмотреть на человека, который выиграл в лотерею в Костроме. Посмотрев на нашу семью, они поверили, что это возможно!»

Каждому ребёнку – по квартире

Житель Тверской области, отец троих детей и работник аварийной бригады, пожелавший не раскрывать своё имя, выиграл 20 миллионов рублей в лотерее «12 Добрых дел». К игре он относился последовательно: регулярно выделял из зарплаты 5 тысяч рублей на билеты.

Накануне судьбоносного розыгрыша он, как обычно, приобрёл билеты «12 Добрых дел» и лёг спать. С утра он не мог понять, какая сумма выигрыша указана в оповещении. Пришлось разбудить жену, чтобы она подтвердила: да, они выиграли суперприз!

На выигрыш счастливчик решил купить детям по квартире и закрыть кредиты.