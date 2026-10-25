Падение на самое дно и спасение суперзвезды 90-ых Сарданы Осиповой

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Отказ от дочери и беспросветная темнота

Смерть маленькой Ирочки полностью сломила Сардану. Пытаясь скрыться от невыносимой боли, она переехала в Якутск с человеком, которого не любила, став, по собственному признанию, озлобленной и нервной. Именно тогда певица совершила поступок, о котором горько сожалеет до сих пор: поддавшись на уговоры золовки, она согласилась отдать ей на воспитание старшую дочь, чтоб девочка росла в нормальных условиях. Девочка, только пошедшая в первый класс и потерявшая сестренку, осталась еще и без мамы. Сардана признается, что до сих пор не знает, как вымолить у нее за это прощение.

После этого певицу больше ничего не удерживало. Началась затяжная депрессия, продлившаяся до 2000 года, которую Сардана пыталась заглушить алкоголем. Ее окружением стали случайные люди, она неделями пропадала в бесконечных запоях. В улусе ее откровенно осуждали. Дошло до мистического абсурда: когда в Павловске на пожаре погибла женщина и на пепелище нашли унты, пошел слух, будто пьяной сгорела именно Сардана. Прохожие шарахались от нее на улицах как от привидения. Точкой невозврата стала очередная пьянка, во время которой у артистки украли шубу вместе с вещами. Осознание того, что она осталась буквально без одежды, заставило ее понять, как низко она пала.

Первые шаги к свету и спасительное материнство

Руку помощи в 2001 году протянули старые друзья-рокеры, Босс и Роман Плотников, пригласив ее выступить на президентских выборах. Сардана с теплотой вспоминает, как они поддерживали и ругали ее, но никогда не отворачивались. Заплатили ей щедрый гонорар, на который она купила себе новую красивую шубу, в которой гордо ходила по улицам, а прохожие удивлялись: «Надо же, Сардана Осипова жива, да еще такая нарядная!».

В 2002 году в компании старых друзей она встретила Ивана. Между ними возникла взаимная симпатия, переросшая в совместную жизнь. Сардана пообещала любимому родить ребенка, если он поможет решить проблемы с его волевой и выпивающей матерью. В 38 лет певица сдержала слово — на свет появился сын. Беременность и кормление стали для нее спасением: за все это время она не выпила ни единой капли алкоголя, вновь обретя надежду. Сардана стала четвертой женой Ивана.

Но семейное счастье едва не оборвалось. Мать мужа продолжала пить и разрушать их быт, супруги опять приобщились к бутылке. В пьяном виде поехали на мотоцикле и попали в ДТП, у Сарданы была сломана рука, лицо было обезображено. Неделю она отлеживалась дома, не обращаясь к врачам. В итоге рука срослась неправильно, а следы так и остались на лице. Но самый страшный исход возобновившегося пьянства супругов: маленького сына Сарданы и Ивана забрали в приют.

Окончательная победа и новая жизнь

Этот кошмар стал для супругов последней каплей. Они поехали в Бестях к знахарке, которая окончательно внушила им, что дальше пить нельзя. С тех пор в жизни Сарданы не было ни капли алкоголя.

Жизнь заиграла новыми красками. Супруги построили свой дом, вернули сына, устроились на работу. Иван открыл свою автомастерскую, а Сардану пригласил к сотрудничеству известный продюсер Василий Кривошапкин. Он устроил для нее серию успешных концертов и выпустил диск. Певица снова начала работать с лучшими музыкантами и окончательно поверила в себя.

Сегодня Сардана работает администратором в театре имени Ходулова в Майе и воспитывает сына, который растет в любящей, здоровой семье.

Как отмечает журналист, автор интервью Любовь Готовцева, за этой хрупкой, маленькой женщиной скрывается невероятная внутренняя сила, которая помогла ей подняться с колен. Спустя годы испытаний Сардана Осипова возвращается к своему зрителю абсолютно чистой, сильной и победившей злую судьбу. 29 октября в ДДН им. А.Е. Кулаковского Якутск увидит не просто легенду эстрады, а женщину, которая смогла вернуть себе Жизнь.